روبوت ذكي يحضر للمدرسة بدلاً من طفل مصاب بالسرطان

تعد إحدى الصعوبات العديدة التي يواجهها الأطفال المصابون بالسرطان، هي فقدان المدرسة والوقت مع أصدقائهم، بدءًا من الوقت الذي يقضيه المريض في المستشفى وحتى الآثار الجانبية للعلاج، تختلف الحياة كثيرًا بعد التشخيص، ومع ذلك، تحاول إحدى الشركات مع الروبوت الخاص بها مساعدة مرضى السرطان على البقاء في المدرسة من خلال إنشاء صورة رمزية رقمية يمكنها الانضمام إلى الدروس بدلاً منهم، في مدرسة بجنوب غرب لندن، حقق أحد الروبوتات، المعروف باسم "AV Howard"، نجاحًا كبيرًا.ووفقًا لما ذكره موقع مترو البريطاني، غاب الطفل هوارد ، البالغ من العمر 12 عامًا، عن أكثر من نصف أيام دراسته هذا العام بسبب العلاج الكيميائي المكثف، حيث إنه في ديسمبر الماضى تم تشخيص إصابته بنوع نادر من سرطان الذراع، وبدأ العلاج بعد شهر.
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