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روبوت بشرى يؤدى تمارين ضغط ويتحرك بمرونة وتوازن

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشفت Boston Dynamics عن روبوت بشري وهو يؤدي تمارين الضغط على أنغام الأغانى، وعلقت شركة التكنولوجيا العملاقة مازحة "BRATlas"، في إشارة إلى ألبوم تشارلي إكس سي إكس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف مستخدم: "الروبوت أفضل مني في أداء تمارين الضغط".

يعد Atlas هو الروبوت البشري من Boston Dynamics، ووصفته الشركة بأنه "أكثر روبوت ديناميكي في العالم".
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كما أن الروبوت كهربائي بالكامل ويتميز بنظام تحكم متقدم وأجهزة حديثة، وهذا يمنحه القوة والتوازن لإظهار مهارات رياضية متقدمة وخفة حركة.

تشرح بوسطن ديناميكس على موقعها على الإنترنت،"نستخدم أطلس لاستكشاف إمكانات عامل الشكل البشري، والاستفادة من جسم الروبوت بالكامل للتحرك برشاقة وسرعة وبراعة".

وأضافت الشركة، "يُظهِر أطلس جهودنا لتطوير الجيل القادم من الروبوتات بالقدرة على الحركة والإدراك والذكاء اللازمين ليكونوا من الأشياء الشائعة في حياتنا".

المصدر: اليوم السابع

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