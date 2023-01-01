روبوت أتللاس يتألق في عرض مذهل لرياضة الضغط على أنغام شيرلي XCX

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في تطور غير متوقع، انضم الروبوت البشري "أتللاس" من شركة بوسطن ديناميكس إلى ترند "صيف برات" الذي أطلقته شيرلي XCX. فقد نشرت بوسطن ديناميكس مقطع فيديو جديد يظهر الروبوت وهو يؤدي تمارين الضغط على أنغام أغنية "360" لشيرلي XCX.

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وبعنوان طريف هو "BRATlas"، في إشارة إلى ألبوم شيرلي XCX، تفاعل متابعو الفيديو بتعليقات طريفة مثل: "احصل على كل القوة الكاملة، أتللاس، يبدو كسولاً!"، وعلق آخر: "الروبوت أفضل في أداء تمارين الضغط مني."أتللاس، الذي يُوصف بأنه "أكثر الروبوتات ديناميكية في العالم"، هو روبوت بشري بالكامل يعمل بالكهرباء ويتميز بنظام تحكم متقدم ومكونات تكنولوجية حديثة. هذه التقنية تمنحه القوة والتوازن اللازمين لإظهار مهارات رياضية متقدمة ومرونة فائقة.توضح بوسطن ديناميكس على موقعها الإلكتروني: "نستخدم أتللاس لاستكشاف إمكانيات الشكل البشري، حيث يستفيد الروبوت من جسمه بالكامل للتحرك برشاقة وسرعة وبراعة." ويضيف البيان: "أتللاس يبرز جهودنا في تطوير الجيل القادم من الروبوتات بالقدرة على الحركة والإدراك والذكاء، ليصبح جزءاً من حياتنا اليومية."في الفيديو الجديد، يقوم أتللاس بفتح قدميه على نطاق واسع، ثم ينحني ويضع يديه على الأرض، قبل أن يقفز بأقدامه إلى الوراء ويبدأ في أداء ثمانية تمارين ضغط مدهشة. ثم يعود بأقدامه إلى وضعية الوقوف. وتُظهِر الحركات تشابهاً مذهلاً مع الحركات البشرية، وقد نالت إعجاب العديد من المتابعين في التعليقات."أعتقد أن هذا يُعتبر مجاملة، لكن في النهاية، أستطيع أن أميز أن هذا روبوت حقيقي بنسبة 100%،" كتب أحد المستخدمين. وأضاف آخر: "أشعر أن هذا الروبوت حقيقي بنسبة 95%، و5% أظن أنه إنسان. عمل رائع على ما أعتقد."أتللاس، الذي تم الكشف عنه لأول مرة للجمهور في 11 يوليو 2013، يقف بطول 1.5 متر ووزن 75 كجم. يتميز الروبوت بقدرات متقدمة مثل السير على قدمين، والتوازن على الأسطح الوعرة، والقيام بحركات معقدة مثل الركلات القتالية ورمي الطائرات الورقية.يستخدم أتللاس في عمليات البحث والإنقاذ، حيث يمكنه إغلاق الصمامات، فتح الأبواب، وتشغيل المعدات في بيئات قد تكون غير ملائمة للإنسان. وعلى الرغم من قدراته المتقدمة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تنوي استخدام أتللاس في الحروب.