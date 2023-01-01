رواية حصرية من شاهد جريمة جواهرجي بولاق: اللحظات المرعبة للقتل والسرقة



جواهرجي بولاق ابو العلا جواهرجي بولاق ابو العلا

حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات قضية جواهرجي بولاق أبو العلا حسني الخناجري، والذي لقى مصرعه على يد المتهم محمد حسن، لسرقة مشغولات ذهبية من المحل الخاص به بمنطقة بولاق ابو العلا في القاهرة.



أقوال عامل محل جواهرجي بولاق ابو العلا

وقرر الشاهد مايكل ممدوح العامل بمحل حسن الخناجري جواهرجي بولاق ابو العلا، البالغ من العمر 18 عاما، اللي حصل إن أنا بقالي أربع سنين بشتغل مع عم حسنى عدلي في المحل بتاعه اللي موجود في شارع درب نصر، ويوم 2024/2/26 جيت الساعة 3:30 مساءً تقريباً عشان أنا يوم الاثنين والأربعاء بروح الساعة 3:30 مساءً وباقي الأيام بروح الساعة 12:00 مساءً ويوم الثلاثاء بروح الساعة 1:00 مساءً عشان بيبقي عندي مدرسة واليوم ده حضرت الساعة 3:30 وكان عم حسني فاتح المحل وقاعد جوة واليوم كان ماشي عادي لحد الساعة 4:30 تقريباً.



وتابع الشاهد على واقعة مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا، الساعة 4.30 حضر رجل معرفش أسمه زبون عادي وكنت أول مرة اشوفه لابس بلوفر أسود فوقيه جاكت أسود وبنطلون جينز أزرق وكان لابس نظارة شمس سوداء وأول ما جيه قعد علي الكرسي وعم حسنى كان موجود وأول ما شاف عم حسني قاله ازيك انا اللي جيتلك الصبح فعم حسنى قاله اتفضل ارتاح راح الزبون ده قاله أنا عاوز غوايش مقاس كبير وعم حسنى قالي روح هات غوايش مقاس كبير يا مايكل وبالفعل أنا روحت جبت الغوايش من الفاترينا الكبيرة اللي علي شمال عم حسنى وهو قاعد جوة المحل وبعد ما جبت الغوايش الراجل قاله دي مقاس صغير أنا عايز مقاس أكبر راح عم حسني طلعله

غوايش أكبر وقاله أهوم وكانوا أربع فرد غوايش راح الراجل قاله خلاص أنا هاخد دول لمراتى وقاله عاوز اتنين كمان لبنتى وقاله كمان انا عندي بنتين توأم عندهم خمس سنين عاوز ليهم كمان أربع فرد غوايش لبناته الصغيرين وكان الإجمالي للحاجات دي حوالي مبلغ مائة وثمانون ألف جنيه.

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واستكمل الشاهد على واقعة إنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا، بعد كدة قاله انا عايز سلسة رجالي وسلاسل لمراتي وبناتي وعم حسني طلعله أربع سلاسل جبهم من الخزنة مش من الفاترينا وخد معاهم كمان أربعة تعليقة بيتعلق عليهم السلاسل وبعد كدة قاله انا عاوز خواتم فعم حسنى جابله أربع خواتم و دبلتين وانا جبت دبلة وبعد كدة الراجل قالي تعالي نطلع برة نبص علي الشغل اللي في الفاترينا اللي برة فعم حسنى قالي اطلع معاه وبالفعل طلعت انا وهو برة شاورلي علي ثلاث حلقان ودبلة وشاورلي علي خاتم ربع جنيه وبعد كدة دخلنا تاني المحل والراجل قعد وانا جبت الحاجة من الفاترينا وعم حسنى وزنهم ورجعنا ساعتها حلقين وقاله عشان دول هيبقوا تقال علي البنات الصغيرة وعم حسنى جابله من الخزنة حلقين صغيرين.وأضاف عامل محل جواهرجي بولاق ابو العلا، بعد كدة الراجل قاله انا عايز أعلي المبلغ واخليه خمسمائة ألف أو ستمائة ألف أنا مش فاكر بس أنا فاكر أن هو قاله أنا فكيت ودعتين فعم حسنى قاله كل وديعة بمبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه فعم حسني طلعله سبائك ذهب أربعة خمسة جرام وأثنين عشرة جرام وسبع جنيهات ثمانية جرام للجنيه وبعد كدة دار بينهم حوار ملوش علاقة بالبيع والشراء وفي نص القعدة الراجل طلب قهوة وعم حسنى عملهاله والراجل ده عمل تليفون وعمل كأنه بيكلم حد بيطلب منه يبعتله فلوس وبعد كدة شرب شاي وكان عمال يشرب سجاير.وبعد كدة الراجل ده قالي ممكن تروح تجيبلي سجاير وأنا مش فاكر إسمها بس هي كانت حاجة أزرق فروحت ومعرفتش أجيب السجاير عشان ملقتهاش ولما رجعت كان هو خارج من الحمام ولما قولتله انا مالقيتش نوع السجاير دي قالي طب روح هات نوع تاني وكان نوع اسمه سويتش تقريباً فروحت سألت علي السجاير وبرضوا معرفتش اجيبها والسجاير اللي كان بيشربها هو كانت بتاعته وكلمت عم حسنى عشان أقوله اني مش لاقي السجاير بتاعة الراجل وكلمته تاني مردش عليا فرجعت المحل ملقتش الراجل ولقيت عم حسنى مرمي علي الأرض وغرقان في دمه ومعرفتش ساعتها أعمل إيه روحت ساعتها علي محل هشام صاحب محل العطارة اللي قدامنا وبعدين جيه معايا عم هشام وبعد كدة لقيت الخزنتين اللي جوة مفتوحين ولقيت الدنيا اتلمت فقفلتهم عشان محدش ياخد حاجة وكلمت الإسعاف وبعد كدة الإسعاف والشرطة جت.