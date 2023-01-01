رواد الروبوتات في إطفاء الحرائق.. من يقود الابتكار في صناعة الطيران والدفاع؟

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تستمر صناعة الطيران والدفاع في كونها مركزاً حيوياً للابتكار والتكنولوجيا بفضل الطلب المتزايد على التحديث والأتمتة، وتزايد أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، ورؤية الكمبيوتر يعزز من هذا التوجه.

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وفقًا لتقرير GlobalData حول "روبوتات الدفاع: روبوتات إطفاء الحرائق"، تم تسجيل أكثر من 237,000 براءة اختراع في هذه الصناعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.تستند رؤية GlobalData التقنية إلى تحليل أكثر من 206,000 براءة اختراع لتحديد مجالات الابتكار الرئيسية التي ستشكل مستقبل الصناعة، حيث تبرز روبوتات إطفاء الحرائق كأحد أبرز مجالات الابتكار في الروبوتات.روبوتات إطفاء الحرائق هي آلات ذاتية التشغيل مصممة لإخماد النيران باستخدام أدوات متعددة مثل مدافع المياه، وكاميرات التصوير الحراري، ورشاشات المياه. تمتاز هذه الروبوتات بقدرتها على اكتشاف اللهب وميزات الخرائط التنقلية لتحديد مصدر الحريق. يمكن لهذه الروبوتات العمل في البيئات الخطرة وتقديم الدعم لفرق الإطفاء في إخماد النيران.تحليل GlobalData يكشف أيضاً عن الشركات الرائدة في هذا المجال ويقيّم مدى تأثير نشاطها في براءات الاختراع عبر التطبيقات المختلفة والمناطق الجغرافية.ووفقاً للتقرير، هناك أكثر من 60 شركة تشمل مزودي التكنولوجيا، والشركات الكبرى في صناعة الطيران والدفاع، والشركات الناشئة التي تشارك في تطوير وتطبيق روبوتات إطفاء الحرائق.