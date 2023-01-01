رمضان عبد المعز: سيدنا النبي حذرنا من منع النساء الصلاة في المسجد



رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز



قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف بين يدي الله في الصلاة، ويسمع بكاء الصبي، ويخفف صلاته لمراعاة الأم التي يأتي معها طفلها الرضيع، لأن بكاء الطفل قد يتسبب في تشتت انتباه الأم أثناء الصلاة.

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وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن النبي لم يكن يطلب من الناس منع النساء من دخول المساجد حتى وإن كنّ برفقة أطفالهن الرضع، فقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".وتابع: "لم يشرع النبي بأي توجيه يمنع الأمهات من إحضار أطفالهن إلى المسجد، بل كان يعاملهم برفق ويخفف من صلاته ليعطي الأم فرصة للعبادة بطمأنينة.وأشار إلى أن النبي كان يزور الأنصار في بيوتهم، ويمسح رؤوس أطفالهم ويطيب خاطرهم، مما يعكس روح الرحمة والتفهم التي كان يتحلى بها النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا على ضرورة أن يتحلى المسلمون بروح التسامح والصبر، وأن يقتدوا بسيرة النبي في التعامل مع الأطفال داخل المساجد.رمضان عبد المعز: أداء الصلاة يمحو الذنوبوخلال الحلقة، قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، كان دائمًا يتحلى بالرحمة والرفق تجاه أمته، مشيرا إلى أن قول الله تعالى: "ولسوف يعطيك ربك فترضى"، يدل على أن النبي كان يسعى لتحقيق رضى الله بأقصى قدر ممكن، ولكنه أكد أنه لن يرضى حتى يُدخل كل أمته إلى الجنة.وذكر الشيخ رمضان عبد المعز مثالًا من الأحاديث النبوية الشريفة، حيث قال إن النبي، صلى الله عليه وسلم، بعد أن صلى بالصحابة، التفت إلى أحدهم الذي كان يبكي وسأله عن سبب بكائه، وعندما أجاب الصحابي بأنه ارتكب ذنبًا، قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "هل صليت معنا؟" وعندما أجاب بالإيجاب، طمأنه النبي قائلًا: "اذهب فقد غفر الله لك"، مما يعكس سعة رحمة الله وكرمه.وأضاف أن النبي كان يطبق قول الله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلَو?ةَ لِدُلَكِ الْنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ? إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ"، مشيرًا إلى أن هذا يشير إلى دور الحسنات في محو السيئات وتخفيف الأعباء عن المؤمنين.وأكد الشيخ رمضان عبد المعز أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان دائمًا يحرص على تيسير الأمور للمؤمنين، وكان يظهر حرصه الكبير على راحتهم وسعادتهم.