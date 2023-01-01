ركاب قطار في لندن يشهدون طعنًا مروعًا لأكثر من 25 ثانية دون تدخل (فيديو)

تعرض رجل للطعن على متن قطار في جنوب لندن حيث سارع فريق من الركاب إلى تصوير الاعتداء بهواتفهم، وبقي آخرون يتفرجون بدم بارد على ما يحدث.
لأكثر من 25 ثانية.. عملية طعن على متن قطار في لندن والركاب يتفرّجون (فيديو)قطار في مترو نيويورك يصدم رجلا والمارة يتفرجون (فيديو)
وقالت الشرطة إن الضحية تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، وتجري حاليا عملية مطاردة للمشتبه به.
وتمت مشاركة لقطات مصورة للهجوم، الذي وقع على قطار بالقرب من تقاطع بيكنهام قبل الساعة الرابعة مساء أمس الأربعاء بقليل، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!