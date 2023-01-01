ركاب قطار في لندن يشهدون طعنًا مروعًا لأكثر من 25 ثانية دون تدخل (فيديو)



عملية طعن على متن قطار في لندن عملية طعن على متن قطار في لندن

تعرض رجل للطعن على متن قطار في جنوب لندن حيث سارع فريق من الركاب إلى تصوير الاعتداء بهواتفهم، وبقي آخرون يتفرجون بدم بارد على ما يحدث.



لأكثر من 25 ثانية.. عملية طعن على متن قطار في لندن والركاب يتفرّجون (فيديو)قطار في مترو نيويورك يصدم رجلا والمارة يتفرجون (فيديو)

وقالت الشرطة إن الضحية تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، وتجري حاليا عملية مطاردة للمشتبه به.



وتمت مشاركة لقطات مصورة للهجوم، الذي وقع على قطار بالقرب من تقاطع بيكنهام قبل الساعة الرابعة مساء أمس الأربعاء بقليل، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويظهر فيه المهاجم يرتدي كمامة وسترة سوداء وبنطال رياضي أسود وحذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض، ويحمل بيده سكينا كبيرا، وقام بطعن الضحية 6 مرات على الأقل.ويمكن سماع الركاب وهم يصرخون وقالت إحداهن: "توقف الآن"، فيما قام آخرون بالاتصال بالطوارئ دون أن يتدخل أي أحد.https://www.instagram.com/reel/C5DWJAzsSdA/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==