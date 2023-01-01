رقاقة كوالكوم المتوسطة القادمة تهدف لدعم الهواتف الذكية بأعلى جودة عرض



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق إصدار جديد من رقاقات الشركة من الفئة المتوسطة، ولقد أكد تقرير جديد على أن الإصدار القادم يهدف إلى دعم الهواتف الذكية المتوسطة بأعلى جودة عرض.



قدمت كوالكوم سلسلة معالجات Snapdragon 7 لدعم الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية، ولقد انقسمت السلسلة بين الإصدارات الرئيسية وإصدارت Snapdragon 7 Plus.



وفي أحدث التقارير التي نشرت من “Digital Chat Station” كُشِف عن خطط كوالكوم لإطلاق جيل من معالجات Snapdragon 7 قريباً في الأسواق.

قد يعجبك أيضا...

وتشير التسريبات إلى أن الإصدار القادم ينطلق بعنوان Snapdragon 7s Gen 3، والذي يعرف الآن بنموذج رقم SM7635.أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بمستوى آداء وتسعير متوسط بين رقاقات Snapdragon 7 وSnapdragon 7+ Gen 3.من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن معالج Snapdragon 7s Gen 3 سيهدف إلى دعم الهواتف الذكية المميزة بشاشات OLED ودقة عرض تصل إلى 1.5K، لذا سيأتي بآداء أقرب لمعالج Snapdragon 7+ Gen 3.يذكر أن معالج Snapdragon 7 Gen 3 قدم في هاتف OnePlus Nord CE4 المميز بجودة عرض FHD+، بينما يدعم معالج 7+ Gen 3 هاتف Realme GT 6T الذي ينطلق للأسواق قريباً.