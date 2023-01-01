رقاقة كوالكوم المتوسطة القادمة تهدف لدعم الهواتف الذكية بأعلى جودة عرض

تستعد شركة كوالكوم لإطلاق إصدار جديد من رقاقات الشركة من الفئة المتوسطة، ولقد أكد تقرير جديد على أن الإصدار القادم يهدف إلى دعم الهواتف الذكية المتوسطة بأعلى جودة عرض.
قدمت كوالكوم سلسلة معالجات Snapdragon 7 لدعم الإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية، ولقد انقسمت السلسلة بين الإصدارات الرئيسية وإصدارت Snapdragon 7 Plus.
وفي أحدث التقارير التي نشرت من “Digital Chat Station” كُشِف عن خطط كوالكوم لإطلاق جيل من معالجات Snapdragon 7 قريباً في الأسواق.
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