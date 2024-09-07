رقائق Intel القادمة تواجه عقبة بعد فشلها في اختبارات حاسمة



Intel Intel

كانت إنتل تحاول استعادة أيام مجدها وتأسيس نفسها مرة أخرى كشركة رائدة في صناعة الرقائق. ومع ذلك، واجه هذا الحلم عقبة كبيرة. فقد أفادت تقارير أن عملية تصنيع الجيل القادم للشركة، والتي يشار إليها حاليًا باسم 18A، فشلت في اختبارات حاسمة، وفقًا لرويترز.

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ساعدت شركة Broadcom، وهي شركة تطوير أشباه الموصلات، في إجراء هذه الاختبارات كجزء من عملية تقييم لطلب محتمل. يشير التقرير إلى أن إنتل أرسلت رقائق السيليكون الخاصة بشركة Broadcom، وهي المكونات المستخدمة لتشكيل قاعدة أشباه الموصلات، من خلال عملية التصنيع 18A، والتي من المفترض أن تزيد من الكفاءة. وبحسب ما ورد لم تكن شركة Broadcom سعيدة بالنتائج، مما يشير إلى أن عملية التصنيع الجديدة لشركة إنتل ليست جاهزة للإنتاج بكميات كبيرة.قال متحدث باسم شركة Broadcom إن الشركة "تقيم عروض المنتجات والخدمات لشركة Intel Foundry ولم تختتم هذا التقييم". كانت شركة إنتل تخطط لاستخدام هذه العملية الجديدة لإنتاج رقائق لشركاء رئيسيين مثل مايكروسوفت بدءًا من العام المقبل. وعلى الرغم من نتائج الاختبار المبلغ عنها، تقول الشركة إن الجدول الزمني لا يزال قابلاً للتطبيق.وقال متحدث باسم الشركة لرويترز: "إن Intel 18A يعمل بشكل جيد وينتج بشكل جيد، وما زلنا على المسار الصحيح لبدء التصنيع بكميات كبيرة العام المقبل". "هناك قدر كبير من الاهتمام بـ Intel 18A في جميع أنحاء الصناعة ولكن كسياسة، لا نعلق على محادثات عملاء محددة".ليس سراً أن إنتل تراجعت قليلاً عن مكانة صناعة الرقائق التي كانت تهيمن عليها ذات يوم. فقد أعلنت مؤخرًا عن خسائر بلغت 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024. وقد أدى هذا إلى تسريحات أثرت على أكثر من 15000 عامل. كما كانت تتعامل مع مشكلات استقرار واسعة النطاق تؤثر على وحدات المعالجة المركزية من الجيل الثالث عشر والرابع عشر.تشير التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر سيطرح قريبًا المزيد من تدابير خفض التكاليف لإعادة الشركة إلى المسار الصحيح. ويقال إن هذه التدابير تشمل تأخيرات في منشآت التصنيع الجديدة في ألمانيا وأوهايو. وتستطيع الشركة أيضًا بيع شركة Altera، وهي شركة تصنع أجهزة منطقية قابلة للبرمجة.