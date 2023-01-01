رفع سعر سياره كوبرا فورمينتور 2024 للمرة الثانية خلال نفس الشهر



كوبرا فورمينتور 2024 كوبرا فورمينتور 2024

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة كيان ايجيبت (وكيل سيارات سيات وكوبرا في مصر) لزيادة سعرية ثانية خلال شهر أغسطس على موديل 2024 من سيارتها كوبرا فورمينتور بالسوق المحلي، حيث تعتبر القوة والأداء العالي من أهم مميزات هذا الموديل المزود بمحرك قوته 190 حصان.

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ويتم تقديم هذه السيارة في السوق المحلي بفئة واحدة فقط سعرها الرسمي كالتالي بعد الزيادة:- فئة واحدة بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه (بعد زيادة 80 ألف جنيه).جدير بالذكر أن شركة كوبرا للسيارات تعتبر شركة تابعة لسيات الإسبانية، وتم إطلاق هذه الشركة كعلامة تجارية منفصلة عن سيات في 2018، وتقدم كوبرا نسخ عالية الأداء والقوة من سيارات سيات.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 190 حصان و320 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.وبهذه المواصفات يمكن لهذا الموديل من كوبرا فورمينتور التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 7.1 ثانية فقط، وبسرعة قصوى تبلغ 220 كم/ساعة.ويتم تقديم هذه السيارة في السوق المحلي بفئة واحدة فقط مزودة بالتجهيزات التالية:- وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- فتحة سقف بانورامية.- فرش داخلي من الجلد.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- نظام صوتي قوي.- مثبت سرعة.- مرايات جانبية كهربائية.- سنسور خلفي.