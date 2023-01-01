رغم اخفائها للأمر... ملامح الحمل تظهر على سيرين عبد النور

كثيرا ما كانت تتحدث الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن رغبتها في الإنجاب مرة ثانية ليكون لابنتها تاليا أشقاء.
ورغم نفيها الفترة الماضية وعدم إعلانها عن الخبر، فحضورها حفل دار "كارتييه" في دبي كشف الأمر.
نشرت سيرين عبر حسابها في موقع Instagram فيديو لها وهي تسير على السجادة الحمراء برفقة زوجها فريد رحمة، ورغم ارتدائها لفستان أسود ظهر بطنها المنتفخ، كما أنها في حديثها مع أحد الأشخاص ربتت عل بطنها لتؤكد حملها.
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