

رغم اخفائها للأمر... ملامح الحمل تظهر على سيرين عبد النور رغم اخفائها للأمر... ملامح الحمل تظهر على سيرين عبد النور

كثيرا ما كانت تتحدث الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن رغبتها في الإنجاب مرة ثانية ليكون لابنتها تاليا أشقاء.



ورغم نفيها الفترة الماضية وعدم إعلانها عن الخبر، فحضورها حفل دار "كارتييه" في دبي كشف الأمر.



نشرت سيرين عبر حسابها في موقع Instagram فيديو لها وهي تسير على السجادة الحمراء برفقة زوجها فريد رحمة، ورغم ارتدائها لفستان أسود ظهر بطنها المنتفخ، كما أنها في حديثها مع أحد الأشخاص ربتت عل بطنها لتؤكد حملها.

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وانهالت التعليقات من جمهور سيرين الذي بارك لها على حملها متمنيا لها الصحة والسعادة.يذكر أن سيرين في أكتوبر الماضي كتب الإعلامي اللبناني نيشان عبر حسابه في Twitter مباركا لها قبل أن يحذف التغريدة سريعا، ووقتها أكدت سيرين أنها ستعلن الخبر بنفسها إن كان الأمر صحيحا.