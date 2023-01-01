رصد منطقة نشطة جديدة على سح الشمس



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

كشفت صور الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس عن قرب ظهور مصدر جديد للتوهجات الشمسية فوق الطرف الجنوبي الشرقي للشمس، والتي تسببت في حدوث انفجار كبير بلغت قوته (X3) كما يظهر في صورة مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا في 15 مايو الجاري.



ووفقا لجميعة الفلكية بجدة ، لقد تسببت الأشعة فوق البنفسجية الحادة المنبعثة عن التوهج إلى تأين الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض، مما تسبب في انقطاع راديوي على الموجات القصيرة فوق المحيط الأطلسي. حيث فقد الإشارة في جميع الترددات الأقل من 30 ميجاهرتز.



مصدر هذا التوهج غير مشاهد حتى الآن من الأرض ومن غير المعروف إذا كانت بقعة كبيرة أو لا ولكن ستظهر قريباً، مما سيجعل التوهجات بعد ذلك مرصودة من الأرض وربما تقذف انبعاثات إكليلية في اتجاه مجالنا المغناطيسي.