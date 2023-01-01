رصد ساعة Galaxy Watch FE الذكية في قوائم amazon

تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية، والذي يتضمن هذا العام إصدار Galaxy Watch FE، ولقد رصدت الساعة الذكية بالفعل في قوائم أمازون إستعداداً للإعلان المرتقب.
تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية، ولقد كشف موقع سامسونج الرسمي خلال الفترة الماضية عن صور رسمية لساعة Galaxy Watch FE، واليوم تظهر الساعة الذكية في متجر أمازون.
وتشير التوقعات الجديدة إلى أن سامسونج تستعد لكشف النقاب عن ساعة Galaxy Watch FE الذكية في نهاية شهر يونيو الجاري، أي قبل إنطلاق حدث “Samsung Unpacked” في شهر يوليو المقبل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!