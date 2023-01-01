رصد بقعة شمسية نشطة

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رصد اليوم السبت 15 يونيو 2024 زيادة في حجم البقعة الشمسية الجديدة AR3712 بمقدار 10 أضعاف خلال الـ 48 ساعة الماضية وهي تحتوي على مجال مغناطيسي مختلط القطبية يحوي طاقة كافية لانتاج توهجات شمسية كبيرة من الفئة (X) وفي حال حدوثها سيكون لها تأثير حيومغناطيسي حيث ستصبح في اتجاه الكرة الأرضية مباشرة وهذا ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرون.



التوهج الشمسي هو انفجار على الشمس يحدث عندما يتم إطلاق الطاقة المخزنة في الحقول المغناطيسية المتشابكة (عادة فوق البقع الشمسية) فجأة، حيث تنتج التوهجات دفعة من الإشعاع عبر الطيف الكهرومغناطيسي ، من موجات الراديو إلى الأشعة السينية وأشعة جاما.



يصنف العلماء التوهجات الشمسية وفقاً لسطوع الأشعة السينية في نطاق الطول الموجي من 1 إلى 8 أنجستروم. هناك 3 فئات: توهجات الفئة X كبيرة ؛ وهي انفجارات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الراديو على مستوى الكوكب وعواصف إشعاعية طويلة الأمد، وهناك توهجات الفئة M متوسطة القوة ؛ يمكن أن تسبب انقطاعًا قصيرًا للراديو يؤثر على المناطق القطبية للأرض، وأحيانًا ما تتبع عواصف إشعاعية بسيطة توهجًا من الفئة M وبالمقارنة مع انفجارات الفئة X و M ، فإن توهجات الفئة C صغيرة مع القليل من النتائج الملحوظة هنا على الأرض.

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تحتوي كل فئة من فئات وميض الأشعة السينية على تسعة أقسام فرعية تتراوح من ، على سبيل المثال ، C1 إلى C9 ، ومن M1 إلى M9 ، ومن X1 إلى X9. وهو مقياس لوغارتمي، فمثلا M1 أقوى بعشر مرات من C1، في حين ان X1 أقوى بعشر مرات من M1 ، وهكذا.