رصد بقعة شمسية كبيرة



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

رصد صباح اليوم الإثنين 5 اغسطس 2024، ظهور بقعة شمسية كبيرة جديدة فوق الطرف الجنوبي الشرقي للشمس، استناداً إلى حجم هذه البقعة الشمسية فمن المحتمل أن تكون هذه البقعة الشمسية مصدرا للتوهجات القوية.

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تتشكل البقع الشمسية على سطح الشمس "الفوتوسفير" أو كرة الضوء" وتظهر البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس، تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي حيث يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنه بما حولها.يمكن رؤية هذه البقعة الشمسية باستخدام تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس بل ويمكن رؤيته باستخدام نظارات الكسوف دون الحاجة إلى تكبير.بدأت الدورة الشمسية 25 في النصف الثاني من العام 2020 ولوحظ خلال الأشهر الماضية زيادة في النشاط على الشمس بشكل مطرد وهناك اعتقاد بأنها ستكسر ضعف النشاط الشمسي الذي رصد خلال الدورات الأربع الماضية.ووفقا لجمعية الفلكية بجدة، إن التنبؤ بنشاط الدورة الشمسية يعطي فكرة تقريبية عن تكرار عواصف الطقس الفضائي بجميع أنواعها من الاضطرابات الراديوية إلى العواصف الجيو مغناطيسية والعواصف الإشعاعية الشمسية، ويتم استخدام تلك التنبؤات من عدة جهات لتحديد التأثير المحتمل للطقس الفضائي في السنوات القادمة.يتوقع ان تصل الدورة الشمسية ذروة نشاطها هذا العام 2024 او 2025 .