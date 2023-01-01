رسميًا.. ‏Apple تكشف عن IOS 18 الجديدة بتطورات ضخمة

قامت شركة ابل بكشف الستار عن أحدث إصدار من واجهة التشغيل الخاصة بها خلال مؤتمر المطورين العالمي، حيث قدمت IOS 18 الجديدة كُليًا والتي تحمل تطورات وتحسينات كبيرة بالمقارنة بالإصدار السابق، حيث ركزت شركة ابل على توفير ميزات الذكاء الإصطناعي لهواتفها، لإبقاءهم في منافسة مع باقي الهواتف الرائدة.
حيث قدمت الشركة Apple Intelligence والذي سيتوفر للأجهزة التي تعمل بمعالجات A17 Bionic، وهو عبارة عن حزمة من أدوات الذكاء الإصطناعي التي تساعد على إنجاز المهام بسهولة وسرعة، تشمل تحديد أولويات الإشعارات، أدوات لتسهيل الكتابة والتدقيق اللغوي، إقتراحات الرد الذكي على البريد وغيرها من الميزات.
وتميزت واجهة IOS 18 عن سابقتها بإمكانات أكبر للتخصيص، حيث سوف تحصل على تجربة تخصيص غير مسبوقة في هواتف ابل. فيمكنك تخصيص شاشتك الرئيسية بشكل أكبر، بما في ذلك تغيير ألوان أيقونات التطبيقات، وترتيب العناصر بشكل أذكى. كما أصبح مركز التحكم – Control Center – أكثر قابلية للتخصيص.
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