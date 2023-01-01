رسميًا.. ‏Apple تكشف عن IOS 18 الجديدة بتطورات ضخمة

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قامت شركة ابل بكشف الستار عن أحدث إصدار من واجهة التشغيل الخاصة بها خلال مؤتمر المطورين العالمي، حيث قدمت IOS 18 الجديدة كُليًا والتي تحمل تطورات وتحسينات كبيرة بالمقارنة بالإصدار السابق، حيث ركزت شركة ابل على توفير ميزات الذكاء الإصطناعي لهواتفها، لإبقاءهم في منافسة مع باقي الهواتف الرائدة.



حيث قدمت الشركة Apple Intelligence والذي سيتوفر للأجهزة التي تعمل بمعالجات A17 Bionic، وهو عبارة عن حزمة من أدوات الذكاء الإصطناعي التي تساعد على إنجاز المهام بسهولة وسرعة، تشمل تحديد أولويات الإشعارات، أدوات لتسهيل الكتابة والتدقيق اللغوي، إقتراحات الرد الذكي على البريد وغيرها من الميزات.



وتميزت واجهة IOS 18 عن سابقتها بإمكانات أكبر للتخصيص، حيث سوف تحصل على تجربة تخصيص غير مسبوقة في هواتف ابل. فيمكنك تخصيص شاشتك الرئيسية بشكل أكبر، بما في ذلك تغيير ألوان أيقونات التطبيقات، وترتيب العناصر بشكل أذكى. كما أصبح مركز التحكم – Control Center – أكثر قابلية للتخصيص.

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يُمكنك قفل التطبيقات لحمايتها، ويمكنك تحديد جهات الإتصال التي يُمكن للتطبيقات رؤيتها. اما عن تطبيق كلمات المرور الجديد فمن خلاله يمكنك الوصول الى كلمات المرور الخاصة بك، وكذلك Passkeys وكلمات مرور شبكات الواي فاي ورموز التحقق، وكل ذلك في تطبيق واحد شامل لتسهيل المهام.حصل تطبيق Wallet على ميزة Tap To Cash كوسيله لتبادل الأموال من خلال الإمساك بجهازين ايفون معًا بنفس الوقت، كما سوف تحصل على إحصائات متقدمة، مختصرة عن أموالك.يمكنك جدولة الرسائل الأن، بالإضافة الى تنسيق النص بالخط العريض او المائل، اما عن تطبيق البريد فحصل على تصنيفات الفئات الأساسية والمعاملات والتحديثات والعروض الترويجية، كما يوجد ملخصات لكل فئة من الفئات لتتمكن من تصفح أخر الأحداث بسهولة وبسرعة لتوفير الوقت.سيُتاح iOS 18 الجديد كإصدار تجريبي عام في شهر يوليو المُقبل، ثم سيُتاح في نسخته النهائية نهاية العام الجاري، والنسخة التجريبية للمطورين قد تم إصدارها بالفعل.