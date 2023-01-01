رسميًا: سلوت يوقع عقود تدريب ليفربول

وكشفت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق عن المبلغ التعويضي الذي سيدفعه ليفربول إلى نظيره فينورد من أجل التعاقد مع سلوت.
وقع آرني سلوت المدير الفني لـ فينورد على عقود تدريب ليفربول ليتولى مسؤولية الفريق الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يأتي سلوت لخلافة يورجن كلوب المدير الفني الألماني الحالي لليفربول.
وأفادت شبكة سكاي سبورتس عن طريق فابريزيو رومانو الصحفي الشهير أن المدير الفني الهولندي وقع على عقود تدريبه لليفربول بالفعل.
وذكرت الشبكة أن النادي الإنجليزي سيعلن ذلك لاحقا وينقص فقط استخراج تصريح العمل لبعض أفراد طاقمه الفني.
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