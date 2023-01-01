رسميًا: برشلونة يُعلن إقالة تشافي هيرنانديز من منصب المدير الفني



تشافي تشافي

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن رحيل تشافي هيرنانديز عن منصب المدير الفني عقب انتهاء الموسم الحالي.



برشلونة نشر بيانا رسميا قال فيه إن خوان لابورتا، رئيس النادي، أبلغ تشافي اليوم الجمعة أنه لن يكون مدربا للفريق في الموسم المقبل (2024-2025).



وأشار بيان النادي الكتالوني إلى أن اجتماع تشافي ولابورتا أقيم في المدينة الرياضية لبرشلونة، وحضره عدد من مسؤولي النادي والجهاز الفني.

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ووّجه برشلونة رسالة شكر إلى تشافي قال فيها: "يود نادي برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرة لا مثيل لها كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل التوفيق".ومن المقرر أن يخوض تشافي مباراته الأخيرة كمدرب لبرشلونة يوم الأحد المقبل أمام إشبيلية في الجولة 38 من الدوري الإسباني.وفي الأيام المقبلة، سيعلن نادي برشلونة عن المدرب الجديد للفريق، علما بأن عدة تقارير أشارت إلى أن المدير الفني الجديد هو الألماني هانزي فليك.جدير بالذكر أن تشافي كان أعلن في يناير الماضي رحيله عن برشلونة عقب انتهاء الموسم الحالي، قبل انتهاء عقده في صيف 2025 (نهاية الموسم المقبل).لكن بعد مفاوضات مع الإدارة، وخوان لابورتا رئيس النادي الذي كان متمسكا باستمراره، قرر مدرب البارسا في نهاية أبريل الماضي التراجع عن هذا القرار، والبقاء حتى انتهاء عقده.زجاء هذا التحول في موقف لابورتا بعد ما قاله تشافي عن صعوبة المنافسة مع ريال مدريد والأندية الأوروبية الكبيرة أخرى بسبب العقبات الاقتصادية التي تعترض طريق النادي.