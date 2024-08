رسميا.. ‏Apple تحدد موعد إطلاق سلسلة iPhone 16 الجديدة.. السعر والمواصفات هنا

iPhone 16 iPhone 16

بعد أشهر من الشائعات، أكدت شركة أبل أخيرًا أن سلسلة iPhone 16، والتي تعتبر الأبرز لديها، ستُطلق في 9 سبتمبر المقبل، أي قبل يوم من التاريخ الذي تم تداوله سابقًا، ومن المتوقع أن تكشف الشركة أيضًا عن ساعات ذكية جديدة وسماعات AirPods.

ومع ذلك، لم تؤكد أبل أي تفاصيل عن الأجهزة الجديدة، ومن المحتمل أن الشركة لن تعلن حتى عن وجود هذه الأجهزة في حدث الإطلاق المرتقب.وفيما يسبق هذا الحدث الكبير، نقدم نظرة معمقة على ما نعرفه حتى الآن حول iPhone 16 وiPhone 16 Plus من خلال الشائعات والتسريبات، علمًا بأن هذه المواصفات لم تُؤكد وقد تتغير قبل موعد الإطلاق.تصميم iPhone 16:تشير الشائعات إلى أن أبل تعتزم إجراء بعض التعديلات على تصميم iPhone 16. من المتوقع أن تتخلى الشركة عن تصميم الكاميرا المائل الذي اعتمدته في الطرازات السابقة، لصالح ترتيب عمودي مشابه لما كان في iPhone X أو iPhone 12. يُعتقد أن هذا التغيير سيساعد في التقاط الفيديوهات ثلاثية الأبعاد.كما يُقال إن أبل ستستبدل زر الصمت في الطرازات الأساسية من iPhone 16 بزر "الإجراء" الذي قدمته في طرازات iPhone 15 Pro العام الماضي، ومن المحتمل أيضًا إضافة زر جديد يُسمى "التقاط" لبدء تسجيل الفيديو والتكبير والتصغير والتركيز على الموضوع.يتوقع المحلل مينج تشي كو أن يأتي iPhone 16 في خمسة ألوان: الأسود والأخضر والوردي والأزرق والأبيض. إذا صحت هذه المعلومات، فهذا يعني أن أبل قد تتوقف عن دعم ألوان الأزرق والأصفر في الطراز الأساسي.معالج iPhone 16:تشير التقارير إلى أن أبل ستستخدم معالج A18 في جميع طرازات iPhone 16، حيث ستكون جميع الأجهزة قادرة على أداء المهام الذكية على الجهاز. ومع ذلك، قد يختلف أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) في طرازات iPhone 16 وiPhone 16 Plus عن تلك الموجودة في طرازات Pro.كما من المتوقع أن تعزز أبل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في سلسلة iPhone 16 إلى 8 جيجابايت، مقارنة بـ 6 جيجابايت في الطراز السابق.كاميرا iPhone 16:تقرير من Apple Insider يشير إلى أن iPhone 16 وiPhone 16 Plus سيأتيان بنفس إعدادات الكاميرا التي كانت في الطراز السابق. يتضمن ذلك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/1.6 وزوم بصري 2x، بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة يمكنها التقاط الصور بزاوية 0.5x. ومن المحتمل أن يحصل النظام على ترقية طفيفة في فتحة العدسة لتصبح f/2.2 بدلاً من f/2.4، مما قد يحسن التصوير في الإضاءة المنخفضة، وقد يشمل الطرازان الجديدان دعم التصوير الماكروي للمرة الأولى.شاشة iPhone 16 والسعر:من المتوقع أن تستمر أبل في استخدام شاشات OLED بحجم 6.1 بوصة و6.7 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز لطرازات iPhone 16 وiPhone 16 Plus. كما يُتوقع أن تبقى الأسعار على حالها، حول 800 دولار.تشير التقارير إلى أن أبل قد تستخدم تقنية العدسات الدقيقة لتحسين السطوع وتقليل استهلاك الطاقة في iPhone 16، وأن الشركة قد تعتمد على هيكل تقليل الحدود لتقليص الحواف حول الشاشة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التغييرات ستشمل الطرازات الأساسية.من المتوقع أن تظل الطرازات الأساسية من iPhone 16 محتفظة بأسعار الطرازات السابقة، والتي تقدر بحوالي 800 دولار أمريكي.تابعونا لمزيد من التحديثات حول إطلاق iPhone 16!