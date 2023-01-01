رسميا: مصر رفقة كرواتيا في مجموعات بطولة العالم 2025.. وطريق الفراعنة شائك!

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أسفرت قرعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثامنة لنسخة 2025.



وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير للعام المقبل.



ويشارك 32 منتخبا في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.

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ويلعب منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في دولة كرواتيا، حيث يتواجد كل من كرواتيا والبحرين والأرجنتين.وجاءت قرعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد كالآتي:المجموعة الأولى: ألمانيا - التشيك – بولندا - سويسراالمجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا – الجزائر - تونسالمجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - قطر - الكويتالمجموعة الرابعة: المجر – هولندا – مقدونيا الشمالية - غينياالمجموعة الخامسة: النرويج - البرتغال – البرازيل - أمريكاالمجموعة السادسة: السويد - إسبانيا – اليابان - تشيليالمجموعة السابعة: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيرديالمجموعة الثامنة: مصر- كرواتيا – الأرجنتين - البحرينويتأهل أول ثلاثة فرق إلى منافسات الدور الرئيسي بجانب الثلاثي المتأهل من المجموعة الأخرى.أي تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية وهكذا حتى المتأهلين من السابعة والثامنة.وبذلك يصبح منتخب مصر في طريق فرق المجموعة السابعة والتي تضم كل من: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيرديوحقق منتخب مصر المركز السابع في آخر نسختين تمت إقامتهما.وكان أفضل ترتيب لمنتخب مصر في بطولة العالم هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.