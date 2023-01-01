آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

رسمياً.. نهاية عهد الجيولوجيا في الثانوية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › رسمياً.. نهاية عهد الجيولوجيا في الثانوية

صورة الخبر: مادة الجيولوجيا
مادة الجيولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة ، حيث تقرر رسميا إلغاء مادة الجيولوجيا نهائيا من مواد الشعبة العلمية في الصف الثالث الثانوي ( الثانوية العامة ).

و كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن في وقت سابق أن مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم في الثانوية العامة من العام القادم.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا منذ قليل كشفت خلاله عن استبعاد الجيولوجيا من المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة من العام القادم ، واكدت أن القرار النهائي ينص على أن تكون إن المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب تمثل في: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية.
المواد الأساسية في 3 ثانوي شعبة علمي علوم
اللغة العربية : 5 حصص .. الدرجة من 80 .. النجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الاحياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الكيمياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30
الفيزياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الإجمالي : المجموع من 320 .. والنجاح من 160


مواد 3 ثانوي شعبة علمي رياضة
اللغة العربية : 5 حصص .. الدرجة من 80 .. الجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الرياضيات : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الكيمياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الفيزياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الإجمالي : المجموع من 320 .. النجاح من 160


مواد 3 ثانوي شعبة ادبي
اللغة العربية : 5 حصص .. الدرجة من 80 .. النجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

التاريخ : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الجغرافيا : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30

الإحصاء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30


الإجمالي : المجموع من 320 .. والنجاح من 160

ومن المقرر أن تطبق قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالتعديلات الجديدة في مرحلة الثانوية العامة، بصفوفها الثلاثة ( الأول والثاني والثالث الثانوي) اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 2025.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رسمياً.. نهاية عهد الجيولوجيا في الثانوية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73101

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام