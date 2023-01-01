رسمياً.. نهاية عهد الجيولوجيا في الثانوية



مادة الجيولوجيا مادة الجيولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا جديدا بشأن إعادة هيكلة مناهج الثانوية العامة ، حيث تقرر رسميا إلغاء مادة الجيولوجيا نهائيا من مواد الشعبة العلمية في الصف الثالث الثانوي ( الثانوية العامة ).

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و كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن في وقت سابق أن مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم في الثانوية العامة من العام القادم.وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا منذ قليل كشفت خلاله عن استبعاد الجيولوجيا من المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة من العام القادم ، واكدت أن القرار النهائي ينص على أن تكون إن المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب تمثل في: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية.المواد الأساسية في 3 ثانوي شعبة علمي علوماللغة العربية : 5 حصص .. الدرجة من 80 .. النجاح من 40اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الاحياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الكيمياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الفيزياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الإجمالي : المجموع من 320 .. والنجاح من 160مواد 3 ثانوي شعبة علمي رياضةاللغة العربية : 5 حصص .. الدرجة من 80 .. الجاح من 40اللغة الأجنبية الأولى : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الرياضيات : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الكيمياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الفيزياء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الإجمالي : المجموع من 320 .. النجاح من 160مواد 3 ثانوي شعبة ادبياللغة العربية : 5 حصص .. الدرجة من 80 .. النجاح من 40اللغة الأجنبية الأولى : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30التاريخ : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الجغرافيا : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الإحصاء : 5 حصص .. الدرجة من 60 .. النجاح من 30الإجمالي : المجموع من 320 .. والنجاح من 160ومن المقرر أن تطبق قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بالتعديلات الجديدة في مرحلة الثانوية العامة، بصفوفها الثلاثة ( الأول والثاني والثالث الثانوي) اعتبارا من العام الدراسي 2024 / 2025.