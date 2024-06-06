رسمياً: معهد البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ في مصر



عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك



كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل موعد أول أيام عيد الأضحى 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، موضحًا أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 6 يونيو، وهو يوم الرؤية.



موعد عيد الأضحى 2024

صرح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، يولد هلال شهر ذو الحجـة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 6/6/2024م.



موعد عيد الأضحى 2024 في السعودية

وأضاف الدكتور طه رابح: «يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12 - 20 دقيقة).

قد يعجبك أيضا...

ولفت إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14 دقيقة على الترتيب.وتابع: “تكون غرة شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 7/6/2024م، تكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكياً يوم السبت 15/6/2024م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد 16 يونيو 2024م”.