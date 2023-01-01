رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

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صورة الخبر: قناص في "القسام"
قناص في "القسام"

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رسالة من قناص في صفوفها، ومشاهد من قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى بمدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر بداية رصد جنود إسرائيليين، ومن ثم يظهر قناص وهو يقول: "أبحث عن يائير، ابن نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) منذ مدة لأضع طلقة في رأسه تفجر جمجمته، لكن البحث يبدو دون جدوى..بالتأكيد لم يرسل نتنياهو ولده إلى الجحيم وأرسل هؤلاء الأغبياء لحتفهم، لذا فهم يستحقونها"، مع التعيين على جنود إسرائيليين بمنظار القناص، فيما يطلق النار على جندي، ويسقط الأخير.

وأصدرت كتائب "القسام" بيانات عدة حول عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، جاء فيها:

- "تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد "تلفزيونية" فور وصول القوة إلى مقتلة الكمين وإيقاع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب مسجد الأمين محمد في حي تل الهوى بمدينة غزة ورصد مجاهدونا هبوط عدد من الطائرات المروحية لإخلائهم".

- "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة".

-" تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة هندسية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

- "بعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدونا عن تمكنهم من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافاه" بعبوتي "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في محيط منطقة الصناعة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة".
https://arabic.rt.com/middle_east/1581531-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%B5-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

المصدر: RT

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