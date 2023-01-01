رسائل Google تطرح إعادة تصميم واجهة المستخدم

بعد الاختبار الأولي في أكتوبر الماضي، بدأت خدمة رسائل Google في طرح إعادة تصميم لواجهة مستخدم المشاركة على نطاق أوسع.
عند تحديد رسائل Google من ورقة مشاركة Android، يتم الترحيب بك الآن من خلال واجهة مستخدم "تحديد المستلمين" بملء الشاشة. تحصل على خمس "محادثات حديثة" كاملة مع مقتطف من آخر رسالة مرسلة.
اضغط على "مزيد من المحادثات الأخيرة" لتحميل ما يبدو أنه سجلك بالكامل، بينما تحصل على زر بحث في الزاوية العلوية اليمنى. فيما يلي قائمة جهات الاتصال الكاملة الخاصة بك والتي من المفترض أن تكون بمثابة بديل "للرسالة الجديدة" من واجهة المستخدم المنبثقة القديمة.
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