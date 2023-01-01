رسائل Google تطرح إعادة تصميم واجهة المستخدم



رسائل Google رسائل Google

بعد الاختبار الأولي في أكتوبر الماضي، بدأت خدمة رسائل Google في طرح إعادة تصميم لواجهة مستخدم المشاركة على نطاق أوسع.



عند تحديد رسائل Google من ورقة مشاركة Android، يتم الترحيب بك الآن من خلال واجهة مستخدم "تحديد المستلمين" بملء الشاشة. تحصل على خمس "محادثات حديثة" كاملة مع مقتطف من آخر رسالة مرسلة.



اضغط على "مزيد من المحادثات الأخيرة" لتحميل ما يبدو أنه سجلك بالكامل، بينما تحصل على زر بحث في الزاوية العلوية اليمنى. فيما يلي قائمة جهات الاتصال الكاملة الخاصة بك والتي من المفترض أن تكون بمثابة بديل "للرسالة الجديدة" من واجهة المستخدم المنبثقة القديمة.

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يمكنك تحديد أكثر من محادثة واحدة، مع ظهور الصور الرمزية المحددة للملف الشخصي في الصف العلوي. اضغط على FAB "التالي" للمتابعة و"المشاركة بشكل فردي".هذه أيضًا هي الواجهة التي تظهر عند إعادة توجيه الرسائل وبعد التقاط صورة من اختصار الكاميرا على الشاشة الرئيسية.يبدو التصميم الجديد أكثر انشغالًا إلى حد ما من النهج السابق، ولكنه يوفر لك المزيد من المعلومات/السياق.ونظرًا للفجوة بين الاختبار الأولي وهذا الظهور مرة أخرى - مع عدم وجود تغييرات واضحة في هذه الأثناء، يمكن أن تقوم رسائل Google بطرح إعادة تصميم المشاركة هذه بالكامل. وقد تلقى المزيد من المستخدمين هذه الخدمة في الأسابيع الأخيرة، ولكنها ليست متاحة على نطاق واسع بعد. نحن نراها في القناة التجريبية.