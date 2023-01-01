"رسائل Google" تختبر تعديل الرسائل المرسلة.. اعرف التفاصيل

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صورة الخبر: رسائل Google
رسائل Google

إذا كنت من مستخدمي أندرويد، فإن تطبيق رسائل جوجل هو التطبيق الذي يجب عليك استخدامه، ويحتوي على جميع ميزات RCS التي تريدها بما في ذلك التشفير الشامل وإيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة ومشاركة الصور عالية الجودة، يمكن الآن لمستخدمي الإصدار التجريبي من رسائل جوجل تجربة ميزة تحرير الرسائل التي تمنحهم 15 دقيقة لتعديل رسالة تم إرسالها بالفعل.

يجب أيضًا أن يستخدم الشخص الذي أرسلت إليه الرسالة الأصلية إصدارًا تجريبيًا من رسائل جوجل حتى تعمل هذه الميزة، هذا المطلب لن يكون ضروريًا بمجرد خروج الميزة من الإصدار التجريبي.

للتحقق مما إذا كنت عضوًا في الإصدار التجريبي من رسائل جوجل، افتح الإعدادات > التطبيقات > الرسائل وقم بالتمرير إلى الأسفل لمعرفة إصدار التطبيق الذي تقوم بتشغيله، ويقوم جهاز Pixel 6 Pro بتشغيل الإصدار التجريبي.

لنفترض أنك بحاجة إلى تعديل رسالة أرسلتها، إذا كانت لديك هذه الميزة، وكان المستلم يشغل أيضًا الإصدار التجريبي من التطبيق، فستضغط لفترة طويلة على الرسالة التي تريد تحريرها وسيظهر شريط أدوات أعلى الرسالة، واضغط على أيقونة القلم الرصاص وسيظهر لك مربع مكتوب عليه "تحرير الرسالة"، بعد تحرير الرسالة، سوف تضغط على زر الإرسال/الإدخال، ويمكن عرض سجل تحرير الرسالة مما يعني أنه يمكن تحرير رسالة واحدة عدة مرات.

المصدر: اليوم السابع

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