"رسائل Google" تختبر تعديل الرسائل المرسلة.. اعرف التفاصيل

إذا كنت من مستخدمي أندرويد، فإن تطبيق رسائل جوجل هو التطبيق الذي يجب عليك استخدامه، ويحتوي على جميع ميزات RCS التي تريدها بما في ذلك التشفير الشامل وإيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة ومشاركة الصور عالية الجودة، يمكن الآن لمستخدمي الإصدار التجريبي من رسائل جوجل تجربة ميزة تحرير الرسائل التي تمنحهم 15 دقيقة لتعديل رسالة تم إرسالها بالفعل.
يجب أيضًا أن يستخدم الشخص الذي أرسلت إليه الرسالة الأصلية إصدارًا تجريبيًا من رسائل جوجل حتى تعمل هذه الميزة، هذا المطلب لن يكون ضروريًا بمجرد خروج الميزة من الإصدار التجريبي.
للتحقق مما إذا كنت عضوًا في الإصدار التجريبي من رسائل جوجل، افتح الإعدادات > التطبيقات > الرسائل وقم بالتمرير إلى الأسفل لمعرفة إصدار التطبيق الذي تقوم بتشغيله، ويقوم جهاز Pixel 6 Pro بتشغيل الإصدار التجريبي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!