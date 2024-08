رحلة فضائية قادرة على الهبوط بأمان باستخدام مظلة واحدة

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أعلنت شركة Blue Origin عن موعد رحلتها القادمة لمركب فضائية New Shepard، والتي ستُقام في 29 أغسطس بعد إكمال التحقيق في مشكلة واجهتها المظلة خلال الرحلة السابقة.

في بيان صدر في 23 أغسطس، أكدت Blue Origin أن الإطلاق التالي للرحلة رقم NS-26 سيُجرى في موعد لا يتقدم عن 29 أغسطس. من المقرر أن يتم الإطلاق من موقع الشركة في غرب تكساس الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.تعد هذه الرحلة الأولى للـ New Shepard منذ مهمة NS-25 التي أُجريت في 19 مايو. وعلى الرغم من نجاح تلك المهمة، إلا أن إحدى المظلات الثلاث التي تم نشرها خلال نزول الكبسولة لم تفتح بالكامل. وأشارت الشركة إلى أن الكبسولة مصممة للهبوط باستخدام اثنتين من المظلات فقط.وفي بيان لشركة SpaceNews بتاريخ 23 أغسطس، أكدت Blue Origin: "حددنا السبب المباشر للمشكلة التي ظهرت في NS-25 واتخذنا إجراءات تصحيحية نُفذت في رحلتنا القادمة".وأضافت الشركة أن التحقيق أظهر أن المظلات نفسها كانت تعمل بشكل طبيعي وتم تعبئتها بشكل صحيح، بينما ركز التحقيق على نظام فك المظلات الذي لم يعمل كما هو مصمم له في إحدى المظلات الثلاث على الرحلة NS-25.لم تُفصِح Blue Origin عن تفاصيل محددة حول المشكلة في نظام فك المظلات، الذي يتحكم في فتح المظلات، أو الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها. وأشارت الشركة إلى أن الكبسولة قادرة على الهبوط بأمان باستخدام مظلة واحدة فقط ولديها ميزات أمان إضافية من خلال نظام الهبوط الناعم وتصميم مقاعد الطاقم.بعد حادثة المظلة، قامت Blue Origin بإبلاغ NASA لأن مظلاتها تستخدم مكونات مشابهة لتلك المستخدمة في مركبات الطاقم التجارية مثل CST-100 Starliner التي كانت تستعد للإطلاق في مهمة Crew Flight Test (CFT).في Briefing حول CFT في 31 مايو، ذكر ستيف ستش، مدير برنامج الطاقم التجاري في NASA، أن خطًا يقيّد فتح المظلة لم يُقطع كما هو مصمم، مما منع فتحه بشكل كامل. وأوضح أن مظلات Starliner تستخدم قاطعًا مشابهًا ولكن لم يتم ملاحظة أي مشكلات معه خلال الاختبارات.اقرأ أيضا| ناسا تضيف 3 شركات جديدة إلى عقد خدمات الإطلاق لمهام الأقمار الصناعية الصغيرةستكون رحلة NS-26 الثانية للطاقم لـ New Shepard بعد توقف استمر أكثر من عام ونصف بسبب فشل محرك على رحلة Payload-only في سبتمبر 2022. ثم أُجريت رحلة Payload-only أخرى في ديسمبر 2023 قبل استئناف الرحلات المأهولة مع NS-25 في مايو.أعلنت الشركة عن طاقم الرحلة NS-26 المؤلف من ستة أفراد قبل شهر. ومن بين هؤلاء، روب فيرل، أستاذ في جامعة فلوريدا ومدافع عن الأبحاث التجارية الفرعية الذي يجري تجارب بتمويل من NASA.كما ستشارك كارسن كيتشن، طالبة في جامعة نورث كارولينا وابنة أحد رواد New Shepard السابقين، في الرحلة NS-26. وستكون أصغر امرأة تعبر خط كيرمان، الارتفاع البالغ 100 كيلومتر الذي يُستخدم غالبًا لتعريف الفضاء.ومع ذلك، لن تكون بالضرورة أصغر امرأة تسافر إلى الفضاء، حيث سافرت أناستاسيا مايرز البالغة من العمر 18 عامًا على رحلة Virgin Galactic Galactic 02 الفرعية في أغسطس 2023. وصلت الرحلة إلى ارتفاع 88.5 كيلومتر، أقل من خط كيرمان ولكن أعلى من العلامة المستخدمة من قبل الشركة لتحديد الفضاء، والتي تستخدمها أيضًا الوكالات الحكومية الأمريكية.يشمل طاقم NS-26 أيضًا نيكولينا إلريك، فاعلة خير ورائدة أعمال؛ ويوجين غرين، الذي يعمل في العقارات والمالية؛ وطبيبة القلب وأستاذة مساعدة في جامعة فاندربيلت إيمان جهانجير، التي رُعت رحلتها من قبل مجموعة MoonDAO للعملات الرقمية؛ وإفرايم رابين، رجل أعمال فاعل خير أمريكي.