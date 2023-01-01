رجل مشرد يعيد 2000 يورو إلى الشرطة..عثر عليها داخل قطار..

قرر رجل مشرد إعادة محفظة بها مبلغ مالي كبير إلى الشرطة المحلية في امستردام بدولة هولندا، على الرغم من معاناته من عدم وجود منزل أو طعام.
وأعاد الرجل المشرد الذي كان يتواجد في محطة أمستردام المركزية، محفظة تتضمن 2000 يورو عثر عليها داخل قطار، حيث كافأته الشرطة المحلية على هذا التصرف.
وعثر هاجر العلي المشرّد منذ 18 شهرا، على المحفظة خلال جمعه عبوات بلاستيكية يستبدلها لقاء مبالغ مالية، وفقا لـ"سكاي نيوز".
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