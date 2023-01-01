رجل مشرد يعيد 2000 يورو إلى الشرطة..عثر عليها داخل قطار..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قرر رجل مشرد إعادة محفظة بها مبلغ مالي كبير إلى الشرطة المحلية في امستردام بدولة هولندا، على الرغم من معاناته من عدم وجود منزل أو طعام.

وأعاد الرجل المشرد الذي كان يتواجد في محطة أمستردام المركزية، محفظة تتضمن 2000 يورو عثر عليها داخل قطار، حيث كافأته الشرطة المحلية على هذا التصرف.

وعثر هاجر العلي المشرّد منذ 18 شهرا، على المحفظة خلال جمعه عبوات بلاستيكية يستبدلها لقاء مبالغ مالية، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأكدت الشرطة أن المحفظة كان يوجد بها 2000 يورو لكنّها لم تكن بها أوراق ثبوتية أو أي مستند للاتصال بصاحبها.

وأكدت: "بما أننا نؤمن بضرورة مكافأة الشخص عن نبله، حصل العلي على جائزة (الإبهام الفضي) التي نمنحها أحيانا للمواطنين، مع هدية بقيمة 50 يورو".

وقال العلي في مقطع فيديو: "مهما يكن الغرض الذي أعثر عليه، دائما ما أعيده"، مضيفا "ربما يملك صاحب الغرض شركة وقد يعرض عليّ وظيفة فيها، أو مكانا لأعيش فيه".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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