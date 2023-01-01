رجالٌ بأمان: نصائح سهلة لحماية أنفسكم من سرطان البروستاتا



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا



يصيب سرطان البروستاتا الغدة الموجودة في هذه المنطقة، وهي على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.





ويعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، والتي تنمو ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا، ومن الممكن ألا تُسبّب أضرارًا جسيمة.



وهناك بعض أنواع سرطان البروستاتا التي تنمو ببطء، وقد تحتاج إلى وقت ضئيل من العلاج أو قد لا تحتاجه، فهناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

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ويمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عبر إتباع بعض الإرشادات والنصائح، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :_ اختيار نظامًا غذائيًّا صحيّ غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية._ تناول الأطعمة الصحية بدلاً من المكملات الغذائية لها دور في الحد من خطر إصابتك بسرطان البروستاتا. لذلك اختار الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن للحفاظ على وجود مستويات صحية من الفيتامينات في جسمك._ ممارِسِة الرياضة كي تُحسِّن من صحتك العامة، وتساعدك في الحفاظ على وزنك وتغيير حالتك المزاجية._ حافِظْ على وزن صحي._ تحدَّث مع طبيبك عن زيادة احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا. فإذا كنت معرضًا بقوة للإصابة به، ففكّر أنت وطبيبك في الأدوية أو العلاجات الأخرى التي يمكنها تقليل هذا الخطر._ تناول مثبطات مختزلة ألفا-5 تحت إشراف الطبيب، والتي تشمل فيناسترايد (Propecia، وProscar) ودوتاستيريد (Avodart)، قد اثبتت العديد من الدراسات بأنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؛ حيث تُستخدم هذه الأدوية للحد من تضخم غدة البروستاتا .