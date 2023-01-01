ربع معلني يخططون لخفض الإنفاق العام المقبل



X

وفقًا لتقرير جديد من Kantar، نشرت تفاصيله شركة Advanced Television، فإن مشاكل الإعلان في X على وشك أن تزداد سوءًا. وجدت شركة أبحاث السوق أن 26 في المائة من المسوقين يخططون لخفض إنفاقهم على X في العام المقبل، وأن ثقة المعلنين في X "منخفضة تاريخيًا".

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يؤكد تقرير Kantar، الذي يستند إلى مقابلات مع 18000 مستهلك و1000 مسوق من جميع أنحاء العالم، مدى انحدار أعمال الإعلان في X منذ تولى إيلون ماسك الشركة. على مدار العام ونصف العام الماضيين، شهدت المنصة توقف العديد من المعلنين البارزين أو إبطاء إنفاقهم وسط مخاوف بشأن خطاب الكراهية والمحتوى السام الآخر.كما أثار ماسك استياء المعلنين الرئيسيين، قائلاً إن العلامات التجارية التي تشعر بالقلق بشأن خطاب الكراهية يجب أن "تذهب إلى الجحيم". كما اتهم المعلنين بـ "الابتزاز"، ورفع دعوى قضائية مؤخرًا ضد مجموعة صناعية وعدة شركات عالمية لإجراء "مقاطعة غير قانونية" للمنصة. ومن الجدير بالذكر أن كانتار وجدت أن 4 في المائة فقط من المسوقين يعتقدون أن X آمنة للعلامات التجارية.لم تستجب X على الفور لطلب التعليق. أخبرت الشركة صحيفة فاينانشال تايمز أن "المعلنين يعرفون أن X تقدم الآن قدرات أقوى للسلامة والأداء والتحليلات للعلامة التجارية أكثر من أي وقت مضى، بينما تشهد مستويات عالية من الاستخدام على الإطلاق".