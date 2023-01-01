ربع معلني يخططون لخفض الإنفاق العام المقبل

وفقًا لتقرير جديد من Kantar، نشرت تفاصيله شركة Advanced Television، فإن مشاكل الإعلان في X على وشك أن تزداد سوءًا. وجدت شركة أبحاث السوق أن 26 في المائة من المسوقين يخططون لخفض إنفاقهم على X في العام المقبل، وأن ثقة المعلنين في X "منخفضة تاريخيًا".يؤكد تقرير Kantar، الذي يستند إلى مقابلات مع 18000 مستهلك و1000 مسوق من جميع أنحاء العالم، مدى انحدار أعمال الإعلان في X منذ تولى إيلون ماسك الشركة. على مدار العام ونصف العام الماضيين، شهدت المنصة توقف العديد من المعلنين البارزين أو إبطاء إنفاقهم وسط مخاوف بشأن خطاب الكراهية والمحتوى السام الآخر.
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