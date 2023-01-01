

رانيا يوسف: لا يمكن أن أشارك في عمل مع زينة رانيا يوسف: لا يمكن أن أشارك في عمل مع زينة

أوضحت الممثلة رانيا يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "أنا وأنا" على فضائية ON Ent، أن بعض الممثلين والممثلات لا يوجد بينهم توافق خلال العمل، كما في حالتها والممثلتين غادة عبد الرازق، وزينة.



وشرحت رانيا يوسف ملابسات انضمام زينة لمسلسل "أرض النعام"، بديلة للممثلة والمغنية روبي بعد حملها، وسعيها لأن تكون بطلة للمسلسل معها، رغم مخالفة ذلك للعقد الخاص بها.



وقالت رانيا يوسف إن وجودها، أو وجود زينة، بين ممثلات الصف الأول أو الثاني أمر يتغير من عام لآخر، فعندما مثلت في مسلسل "السبع وصايا" لم تكن زينة قدمت شيئا بعد، ولكن بعد ما قدمته زينة العام الماضي ربما تكون بطلة أحد الأعمال بمفردها، واستبعدت أن تشارك زينة عملا بغض النظر عن ترتيب الأسماء. المزيد في الفيديو.

