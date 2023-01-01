

رانيا يوسف عن زوجها: "بحاول أخليه فخور بيا" رانيا يوسف عن زوجها: "بحاول أخليه فخور بيا"

نفت الفنانة رانيا يوسف، صحة ما تردد عن وجود أي خلافات بينها وبين الفنان ماجد المصري، موضحة: "عمل معايا موقف في حياتي لن أنساه، ولذلك عندما طلبوا مني كتابة اسمه على أفيش أحد الأعمال الدرامية لم أعترض ووافقت".



وعن عملها في فيلم "واحد صحيح" قالت، خلال لقائها ببرنامج "أنا وأنا" تقديم الإعلامية سمر يسري، المذاع على فضائية "أون أي": "لما اشتغلت الفيلم لم أكن تزوجت من طارق، وشعرت أنه زعل بعد عرض الفيلم من الشخصية التي قدمتها، وأنا مبحبش أزعله، وبحاول أخليه فخور بإنه تزوج من رانيا يوسف".



وأوضحت: "كنت سعيدة جدا بعملي مع الفنان عادل إمام في فيلم ألزهايمر، وحققت شهرة كبيرة من شخصيتي في الفيلم، ومش بفكر في الفلوس بحجم تفكيري في جذب الجمهور وتحقيق الشهرة".