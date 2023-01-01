رامز جلال ينتهى من «رغدة متوحشة»

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رامز جلال ينتهى من «رغدة متوحشة»

انتهي الفنان رامز جلال من تصوير أحداث فيلم «رغدة متوحشة» مع المخرج محمد كريم وأبطال العمل بيومي فؤاد وريهام حجاج ومحمد ثروت، ويعكف صناع العمل حاليًا على الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج لطرحه فى موسم منتصف العام.

وحصل «رامز» على إجازة شهرًا على أن يعود لتجهيزات برنامج «رامز الرجل الثلجى» الذي ينافس به فى رمضان 2018، وتعتمد فكرته على قيام عاصفة ثلجية ويسلط عددًا من الحيونات المفترسة على ضيوفه.

المصدر: الدستور

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