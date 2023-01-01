راحة طفلك من التهاب الحلق: خطوات بسيطة

التهابات الحلق عند الأطفال أحد أهم المشكلات المرضية المتكررة التي يصاب بها الكثير منهم لأسباب كثيرة ومتشعبة، وفقا لتقرير نشر في موقع ماي هيلث البيرتا، فإن التهابات الحلق لدى الأطفال من المشكلات الشائعة التي قد تزيد الإصابة بها بسبب بعض العوامل، منها وأولها هو العدوى البكتيرية ، بجانب أسباب أخرى تتعلق بصراخهم الشديد، فضلا عن الأتربة والغبار، كذلك قد يعاني بعض الأطفال من هذه العدوى نتيجة الحساسية وغيرها من الأسباب.
أوضح التقرير أن التعامل السريع والجيد من قبل الأمهات مع هذه المشكلة يسهل وبشكل كبير من علاج الطفل بأسرع وقت ممكن، فهو قد يعاني من بعض الأعراض مثل الآلام في الحلق المتفاوتة الدرجات وفقا لكل حالة، مع صعوبات في بلع الطعام ومشكلات في الشهية فضلا عن اضطرابات في درجات الحرارة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد نجيب أخصائي الاطفال حديثي الولادة قصر العينى، إن التهابات الحلق عند الأطفال لها الكثير من الأسباب، ولكنها يمكن السيطرة عليها ببعض النصائح البسيطة:
ـ في البداية لا يجب اللجوء لاستخدام المضاد الحيوى دون الرجوع للطبيب المختص.
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