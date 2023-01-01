راحة طفلك من التهاب الحلق: خطوات بسيطة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › راحة طفلك من التهاب الحلق: خطوات بسيطة

صورة الخبر: التهابات الحلق لدى طفلك
التهابات الحلق لدى طفلك

التهابات الحلق عند الأطفال أحد أهم المشكلات المرضية المتكررة التي يصاب بها الكثير منهم لأسباب كثيرة ومتشعبة، وفقا لتقرير نشر في موقع ماي هيلث البيرتا، فإن التهابات الحلق لدى الأطفال من المشكلات الشائعة التي قد تزيد الإصابة بها بسبب بعض العوامل، منها وأولها هو العدوى البكتيرية ، بجانب أسباب أخرى تتعلق بصراخهم الشديد، فضلا عن الأتربة والغبار، كذلك قد يعاني بعض الأطفال من هذه العدوى نتيجة الحساسية وغيرها من الأسباب.

أوضح التقرير أن التعامل السريع والجيد من قبل الأمهات مع هذه المشكلة يسهل وبشكل كبير من علاج الطفل بأسرع وقت ممكن، فهو قد يعاني من بعض الأعراض مثل الآلام في الحلق المتفاوتة الدرجات وفقا لكل حالة، مع صعوبات في بلع الطعام ومشكلات في الشهية فضلا عن اضطرابات في درجات الحرارة.

وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد نجيب أخصائي الاطفال حديثي الولادة قصر العينى، إن التهابات الحلق عند الأطفال لها الكثير من الأسباب، ولكنها يمكن السيطرة عليها ببعض النصائح البسيطة:

ـ في البداية لا يجب اللجوء لاستخدام المضاد الحيوى دون الرجوع للطبيب المختص.

ـ لا يجب اللجوء للمضاد الحيوى إذا كان الطفل لا يعاني من ارتفاع مستمر لدرجات الحرارة.

ـ التوقف عن التدخين السلبي الذي يتعرض له الطفل وكذلك الأدخنة والأتربة وغيرها من مثيرات الحساسية.

ـ اهتم بإعطاء طفلك دواءه في وقته المناسب الذي وصفه الطبيب.

ـ الاهتمام بإعطاء المسكن الذي وصفه الطبيب لأنها تسبب آلام بالحلق وآلام بالجسم أيضا ، وابتعد عن المسكنات غير الآمنة للأطفال.
الراحة والامتثال لها من أهم أسباب التخلص وعلاج هذه المشكلة.

ـ السوائل والمشروبات الدافئة العشبية التي لا يضاف إليها السكر أحد أهم الحيل لتخفيف التورم والالتهاب.

ـ الطعام الصحي الخفيف كالشوربة الدافئة يساعد طفلك على التعافي.

ـ لا يتناول الطفل الطعام الحار أو الطعام الثقيل المقلي وغيره بل يتناول طعاما صحيا.

ـ متابعه درجة حرارة الطفل وعمل كمادات لخفضها والسيطرة عليها.

ـ إذا كان طفلك كبيرا في العمر يمكنك أن تجعليه يستخدم بعض العلاجات الطبيعية مثل الغرغرة والمضمضة بالمياه الدافئة.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على راحة طفلك من التهاب الحلق: خطوات بسيطة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98366

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم