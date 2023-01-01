رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري.. برقم الجلوس



الإعدادي الأزهري الإعدادي الأزهري

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 نتيجة العام الدراسي 2023/2024، حيث يكثر البحث عن نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري بعد الإعلان عنها في التعليم العام، وفيما يلي ننشر رابط نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري.



رابط نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس

وبدأت يوم الأربعاء 15 مايو 2024، امتحانات الإعدادية الأزهرية 2024، واستمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.



ويتيح الأزهر لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من خلال رابط نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط هنا https://natiga.azhar.eg/

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الحصول على نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري برقم الجلوس1- قم بزيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.2- اختر خدمات الأزهر الشريف.3- اختر خيار "نتيجة الشهادة الإعدادية".4- قم بإدخال رقم الجلوس.5- اضغط على زر "عرض النتيجة".أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهريةوتتواصل أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، والمقرر أن تنتهي في أقرب وقت ممكن ولن يتبقى سوى ساعات، وبعدها يتم الكشف عن موعد اعتماد النتائج بشكل رسمي، وهذا ما كشفت عنه العديد من المصادر داخل الأزهر الشريف، على أن ترفع النتائج عبر البوابة الإلكترونية لتسهيل الأمور على الطلاب لحين التواصل مع إدارة المدرسة واستلام النتائج ورقياً والاستعداد لسحب الملف للالتحاق بالمرحلة الثانوية التي يحددها الطالب.توزيع الدرجات النهائية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024وحدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية لعام 2024 للترم الثاني بمجموع 245 درجة، على أن ستكون النتيجة الإجمالية للشهادة (490 درجة).ويتم توزيع الدرجات النهائية للشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 وفق ما يلي:مادة أصول الدين: 100 درجة.مادة اللغة العربية: 100 درجة.مادة الرياضيات: 60 درجة.مادة الفقه : 50 درجة.مادة القرآن الكريم: 40 درجة.مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.مادة العلوم: 40 درجة.