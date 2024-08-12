رابط مباشر للتسجيل بتنسيق المرحلة الثانية 2024



تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2024 ، للتسجيل بالمرحلة، حيث يستمر التنسيق حتى يوم الجمعة المقبل.

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وكان قد قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024 الثلاثاء القادم موضحا أن الحد الأدنى لكليات طلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية 64.63% علمي و ادبي 56.09%.المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني، لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/8/2024وذلك وفقا للحد الأدنى المعلن.وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الالكتروني:ادخل إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.اكتب رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.