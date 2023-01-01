رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتيجة الشهادة الابتدائية 2024:

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يبحث الكثير عن بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية، وذلك من أجل الإطلاع على نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري، فلم تعلن حتى الآن النتيجة على البوابة التابعة للأزهر الشريف، ومن المتوقع أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن للطالب أيضا معرفة توزيع درجات الشهادة الإبتدائية من خلال متابعة التقرير التالي، حيث يتم إضافة درجة الفصل الدراسي الأول إلى درجة الفصل الدراسي الثاني.



بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية

وحول بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية، فإن الطالب سيكون مطالب منه فور اعتماد النتيجة أن يقوم بالدخول على البوابة، ومعرفة النتيجة بشكل مفصل، وفي السطور التالية سوف نعرض بشكل مفصل خطوات الحصول عليها بدون أي رسوم، مع العلم أن النتيجة تظهر المجموع النهائي فقط، أما بالنسبة لتوزيع الدرجات فإنه يمكن الحصول عليها من خلال المعهد الأزهري.



قم بالدخول على بوابة الأزهر الشريف (اضغط هنـا) https://azhar.gov.eg/static/primresults.aspx

بعدها اختر خدمة نتيجة الشهادة الإبتدائية

ثم حدد قطاع الأزهر الشريف

بعدها عليك وضع رقم الجلوس

اضغط على البحث وسوف تظهر في الحال.

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بوابة الأزهر الالكترونيةنتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس والاسموعن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس والاسم، فإن الطالب عند وضع رقم الجلوس وتحديد المنطقة التعليمية سوف تظهر النتيجة وتتضمن على اسم الطالب وكذلك المجموع الذي حصل عليه الطالب.. وإليكم توزيع الدرجات في الصف السادس الإبتدائي:مادة القرآن الكريم من 50 درجةبينما درجة اللغة العربية من 50 درجةأما درجة مادة الرياضيات من 50 درجةوحول مادة الدراسات الاجتماعية من 25 درجةودرجة مادة العلوم من 25 درجةأما عن مادة اللغة الإنجليزية فإنها تكون من 25 درجة.وعلى الطلاب متابعة بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024، وأيضا نتيجة الشهادة الإبتدائية، مع العلم أن قطاع المعاهد الأزهرية، يستعد خلال الساعات القليلة المقبلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية ونتمنى لهم النجاح والتفوق.. توزيع درجات الشهادة الإعدادية.أصول الدين: 100 درجة.اللغة العربية: 100 درجة.الرياضيات: 60 درجة.الفقه: 50 درجة.القرآن الكريم: 40 درجة.الدراسات الإجتماعية: 40 درجة.العلوم: 40 درجة.