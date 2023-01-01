رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتيجة الشهادة الابتدائية 2024:

يبحث الكثير عن بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية، وذلك من أجل الإطلاع على نتيجة الصف السادس الإبتدائي الأزهري، فلم تعلن حتى الآن النتيجة على البوابة التابعة للأزهر الشريف، ومن المتوقع أن يكون خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن للطالب أيضا معرفة توزيع درجات الشهادة الإبتدائية من خلال متابعة التقرير التالي، حيث يتم إضافة درجة الفصل الدراسي الأول إلى درجة الفصل الدراسي الثاني.
بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية
وحول بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية، فإن الطالب سيكون مطالب منه فور اعتماد النتيجة أن يقوم بالدخول على البوابة، ومعرفة النتيجة بشكل مفصل، وفي السطور التالية سوف نعرض بشكل مفصل خطوات الحصول عليها بدون أي رسوم، مع العلم أن النتيجة تظهر المجموع النهائي فقط، أما بالنسبة لتوزيع الدرجات فإنه يمكن الحصول عليها من خلال المعهد الأزهري.
قم بالدخول على بوابة الأزهر الشريف (اضغط هنـا) https://azhar.gov.eg/static/primresults.aspx
بعدها اختر خدمة نتيجة الشهادة الإبتدائية
ثم حدد قطاع الأزهر الشريف
بعدها عليك وضع رقم الجلوس
اضغط على البحث وسوف تظهر في الحال.
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