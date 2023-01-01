آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

صورة الخبر: رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها باستخدام الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

انتشرت العديد من الأنباء الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية 2024 والتى تؤكد أن قطاع المعاهد الأزهرية بدء بالفعل في تصحيح كراسات إجابات امتحانات الثانوية الأزهرية في المواد التي أداها الطلاب، على مستوى الجمهورية.
وأشارت تلك الأنباء إإلى أنه من المتوقع أنه يتم الإعلان عن النتيجة فى نهاية يوليو الحالى وذلك بعد اسبوعين تقريبا من انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024من خلال نشرها على الموقع الالكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ومن ثم اعتمادها من قبل شيخ الأزهر الشريف .
ويمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط
https://service.azhar.eg/

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57682

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام