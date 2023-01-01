رابطة الأندية تعلن .. جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد المباريات المتبقية لفريق الأهلي من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" حتى نهاية الموسم الحالي.



وجاء مواعيد مباريات الأهلي المتبقية كالتالي :



مؤجلات الاهلي في الدوري

اليوم المباراة الجولة الموعد الاستاد

الاثنين 1 يوليو الأهلي - طلائع الجيش 13 7 م الكلية الحربية

الجمعة 12 يوليو الأهلي - بيراميدز 16 7 م استاد القاهرة

الثلاثاء 16 يوليو الأهلي - مودرن فيوتشر 17 7 م استاد القاهرة

الجمعة 26 يوليو الأهلي - المصري البورسعيدي 18 7 م برج العرب

الاثنين 29 يوليو الأهلي - سيراميكا كليوباترا 19 7 م استاد القاهرة

الأحد 4 أغسطس الأهلي - المقاولون العرب 23 7 م استاد القاهرة

الخميس 8 أغسطس الأهلي - سموحة 24 7 م برج العرب

الأحد 11 أغسطس الأهلي - زد أف سي 25 7 م استاد القاهرة

مباريات الأهلي بالدوري

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