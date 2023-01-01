رابطة الأندية تعلن .. جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

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الأهلي


كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد المباريات المتبقية لفريق الأهلي من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء مواعيد مباريات الأهلي المتبقية كالتالي :

مؤجلات الاهلي في الدوري
اليوم المباراة الجولة الموعد الاستاد
الاثنين 1 يوليو الأهلي - طلائع الجيش 13 7 م الكلية الحربية
الجمعة 12 يوليو الأهلي - بيراميدز 16 7 م استاد القاهرة
الثلاثاء 16 يوليو الأهلي - مودرن فيوتشر 17 7 م استاد القاهرة
الجمعة 26 يوليو الأهلي - المصري البورسعيدي 18 7 م برج العرب
الاثنين 29 يوليو الأهلي - سيراميكا كليوباترا 19 7 م استاد القاهرة
الأحد 4 أغسطس الأهلي - المقاولون العرب 23 7 م استاد القاهرة
الخميس 8 أغسطس الأهلي - سموحة 24 7 م برج العرب
الأحد 11 أغسطس الأهلي - زد أف سي 25 7 م استاد القاهرة
مباريات الأهلي بالدوري

الجمعة 28 يونيو

الأهلي - فاركو

28

7 م
استاد القاهرة

الخميس 4 يوليو

الأهلي - الداخلية

29

7 م

استاد القاهرة

الاثنين 8 يوليو

الأهلي - طلائع الجيش

30

7 م

استاد القاهرة

الاثنين 22 يوليو

الأهلي - بيراميدز

31

7 م

استاد الدفاع الجوي

الخميس 1 أغسطس

الأهلي - البنك الأهلي

32

7 م

استاد القاهرة

الأربعاء 14 أغسطس

الأهلي - إنبي

33

7 م

استاد المقاولون العرب

السبت 17 أغسطس

الأهلي - مودرن فيوتشر

34

7 م

استاد القاهرة

المصدر: elbalad

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