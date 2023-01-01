رائحة منزل نظيفة بالمكنسة الكهربائية فقط

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسعى الكثيرات من ربات البيوت لتنظيف رائع مع رائحة منعشة، ويمكن الحصول على ذلك من خلال مكنستك الكهربائية ورائحتك المفضلة فقط.

ووفقا «لإكسبريس»، فيمكن القيام بهذه الحيلة عن طريق الآتي:

نحضر كرة قطنية أو قطعة صغيرة من المناديل الورقية ويتم إضافة بضع قطرات من الزيت العطري المفضل.

يتم وضع كرة القطن المعطرة في علبة الغبار والبدء في التنظيف بالمكنسة الكهربائية في جميع أنحاء المنزل .

سيتم إطلاق رائحة الزيت العطري أثناء التنظيف، مما سينشر رائحة لطيفة في جميع أنحاء منزل.

ولكن من المهم ملاحظة أن بعض الزيوت الأساسية يمكن أن تكون ضارة للحيوانات الأليفة ويجب إجراء البحث المناسب قبل تجربة هذه الطريقة، ويمكن استخدام الزيوت مثل القرفة، والحمضيات، والقرنفل، والأوكالبتوس، والخزامى، والأوريجانو، والنعناع، والصنوبر، والبتولا الحلو، وشجرة الشاي، والزعتر، واليانسون بحذر.

إضافة إلى ذلك، عند تعلق الأمر بنظافة الحمام ورائحته فهناك طرق مختلفة لترك حمامك يبدو نظيفًا، كاستخدام صودا الخبز في المصارف للتخلص من الروائح الكريهة، مع الأخذ في الإعتبار أن الشيء الوحيد الذي يساعد في التخلص من رائحة الحمام هو التأكد من أن تصريف الحوض نظيف، ويمكن أيضًا وضع القليل من الزيت العطري على قطعة قماش ومسحها على أسطح العمل الخاصة للحصول على تعزيز إضافي للرائحة، ولكن مرة أخرى، يجب الانتباه للزيوت التي يمكن أن تكون ضارة للحيوانات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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