رائحة الفم الكريهة: نافذة على أمراض خطيرة قد تخفيها



رائحة الفم الكريهة رائحة الفم الكريهة

تنتج رائحة الفم الكريهة من عدم اتباع إرشادات نظافة الفم والأسنان، أو قد تكون نتيجة للإصابة بأمراض أو بمشكلات صحية داخل الجسم.

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وتسهم ممارسة بعض العادات غير الصحية كـ(التدخين)، أو تناول بعض أنواع الأطعمة كـ(الثوم والبصل أو منتجات الحليب) في تفاقم مشكلة رائحة الفم الكريهة.مشكلة رائحة الفم الكريهة تعد مشكلة سهلة العلاج، بمعرفة أسباب المشكلة أولاً، ومن ثم اتباع الخطوات المطلوبة لحلها، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.ويمكن أن تنتج رائحة الفم الكريهة نتيجة الإصابة ببعض الامراض، والتي تكون مقترنة بها، وعند علاجها يمكن التخلص منها تمام، ومن ابرزها ما يلي :_ تسوس الأسنان._ طقم أسنان غير ثابت._ الالتهابات الفطرية داخل الفم._ جفاف الفم (حالة مرضية ناتجة من قلة إفرازات اللعاب داخل الفم)؛ حيث يعد اللعاب ضروريًّا لتنظيف وتطهير الفم، وذلك بإزالة بقايا البكتيريا الموجودة في الفم، وفي حالة عدم إزالة هذه البقايا من الفم؛ فإنها تتعفن مسببة رائحة الفم الكريهة نتيجة الإصابة بجفاف الفم._ بعض أنواع الأدوية._ الإصابة ببعض الالتهابات الفيروسية._ مشكلات صحية في الغدد المفرزة للعاب._ التهابات الجهاز التنفسي (الجيوب الأنفية المزمنة)._ مرض السكري._ مشكلات في الكبد أو الكلى.