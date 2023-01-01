رائحة العرق الكريهة؟ تعرف على أسبابها وحلولها



رائحة العرق الكريهة رائحة العرق الكريهة



أحيانا تظهر رائحة العرق الكريهة، على الرغم من الاهتمام برائحة الجسم، واستخدام مزيلات العرق، وتعتبر رائحة العرق هي الرائحة التي تصدر من الجسم في حالة الراحة أو التعرق الشديد .

قد يعجبك أيضا...

أسباب ظهور رائحة العرق الكريهةوتعتمد رائحة الجسم على صحة الجسم ومصدرها هو الغدد العرقية ، وتبدأ رائحة العرق في التغير في سن المراهقة بين 13-15 سنة أو بين الذكور و14-17 بين الإناث.وتعتمد أيضاً رائحة العرق على نوع الغذاء الذي يتناوله الشخص، ومن ابرز اسباب رائحة العرق الكريهة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :_ البكتيريا اللاهوائية، قد تكون سبب رائحة الجسم._ التمثيل الغذائي في الجسم على العمل، قد يعطي الروائح التي هي طريقة الجسم في تخليص نفسه من الفضلات، وأي اختلالات في عملية التمثيل الغذائي يؤدي إلى الروائح أقوى._ الفضلات أيضا قد تسبب رائحة الجسم نتيجة السموم التي المتراكمة._ انسداد الكبد والأمعاء، يسبب الروائح من الجسم، وفي هذه الحالة، يجب القيام ببرنامج شامل لإزالة السموم من الكبد، الكلى والقولون.أسباب ظهور رائحة العرق الكريهة_ الاختلالات الغذائية، والتي تؤدي إلى الإمساك أو نقص المغنيسيوم أو الزنك قد تكون الأسباب الأخرى لرائحة الجسم._ اختلاف كيمياء الجسم، وبعض الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم أو النباتيين الذين لديهم رائحة الجسم مميزة جدا والتي يمكن الهجوم تماما._ تناول بعض الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من الكولين، مثل: البيض والسمك والكبد والبقوليات._ تناول بعض الأطعمة والمشروبات، مثل : البصل والثوم والكاري، وبعض الأطعمة الغنية بالتوابل، القهوة والكحول._ تناول الأطعمة المقلية والمخبوزة بالدهون والزيوت.