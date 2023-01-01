رئيس NASA : الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين

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أعلن بيل نيلسون رئيس ناسا، أن برامج الفضاء تسير وفق الجدول الزمني المقرر وأن رواد الفضاء الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين.



ويقول في مقابلة مع صحيفة The Washington Post: "أعتقد أننا نسير وفق الجدول الزمني المقرر. وأن ما يشير إلى قدرة الهبوط على القمر قبل الصين هو "نجاح SpaceX في أحدث رحلة لمركبة ستارشيب الفضائية" التي حقق الاختبار الرابع لنموذجها الأولي أول هبوط ناجح في المحيط الهندي في 6 يونيو. وعلى الرغم من المنافسة، سيتعين على الولايات المتحدة والصين البحث عن سبل للتعايش على القمر".



وانتقد نيلسون ما ينشر عن نية واشنطن المزعومة نشر أسلحة نووية في الفضاء.

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ويقول: "يجب أن تقلق جميع الدول من أن روسيا قد تنوي نشر أسلحة نووية في المدار لأن مثل هذا الاحتمال يمكن أن يشكل تهديدا لجميع الأقمار الصناعية التي تديرها الدول والشركات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن الاتصالات الحيوية والعلمية والأرصاد الجوية والزراعية والتجارية. والخدمات وأجهزة الأمن الوطني التي نعتمد عليها جميعا".ووفقا له، يجب على الصين أن تكون مهتمة بضمان عدم قيام روسيا بنشر أسلحة نووية في الفضاء.تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن موسكو "تعارض دائما وبشكل قاطع نشر أسلحة نووية في الفضاء".