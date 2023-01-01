رئيس NASA : الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين

أعلن بيل نيلسون رئيس ناسا، أن برامج الفضاء تسير وفق الجدول الزمني المقرر وأن رواد الفضاء الأمريكيون سيهبطون على القمر قبل الصينيين.
ويقول في مقابلة مع صحيفة The Washington Post: "أعتقد أننا نسير وفق الجدول الزمني المقرر. وأن ما يشير إلى قدرة الهبوط على القمر قبل الصين هو "نجاح SpaceX في أحدث رحلة لمركبة ستارشيب الفضائية" التي حقق الاختبار الرابع لنموذجها الأولي أول هبوط ناجح في المحيط الهندي في 6 يونيو. وعلى الرغم من المنافسة، سيتعين على الولايات المتحدة والصين البحث عن سبل للتعايش على القمر".
وانتقد نيلسون ما ينشر عن نية واشنطن المزعومة نشر أسلحة نووية في الفضاء.
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