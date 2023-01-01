رئيس Google يكشف سبب استمرار الشركة في تسريح الموظفين

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تجري شركة جوجل موجات من عمليات التسريح المستمر للعمال عن عمد، وفقًا لسوندار بيتشاي.

وقال ساندر بيتشاي إن الشركة "تأخذ الوقت الكافي للقيام بذلك بشكل صحيح وجيد" في مقابلة مع بلومبرج.

بدأت الشركة عام 2024 بآلاف التخفيضات، خاصة من فرق الهندسة والأجهزة.



أجرت شركة جوجل عمليات تسريح متعددة للعمال هذا العام، وكان الحرق البطيء مقصودًا.



صرح الرئيس التنفيذي لشركة Google، ساندر بيتشاي، لمراسل بلومبرج إميلي تشانغ أن الشركة "تأخذ الوقت الكافي للقيام بذلك بشكل صحيح وجيد".

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وبينما تلقى بيتشاي انتقادات لقيادته والثقافة المحيطة بتسريح العمال، قال إنه كقائد لشركة كبيرة، فإنه يتخذ "قرارات أقل أهمية، لكن يجب أن تكون واضحة".وقال بيتشاي إنه في بعض الحالات، تعمل Google على تبسيط الفرق، وفي حالات أخرى، تدفع الأشخاص إلى التركيز على مجالات جديدة. تقوم الشركة أيضًا بإزالة بعض الفرق بالكامل من أجل "تحسين السرعة".قامت Google بتسريح حوالي 12000 شخص في عام 2023 وبدأت عام 2024 مع تسريح آلاف آخرين من فرق الهندسة والأجهزة الأساسية.في ذلك الوقت، قال بيتشاي إن المزيد من عمليات التسريح من العمل ستأتي، وقد حدث ذلك.وفي أبريل، قامت الشركة بتسريح المزيد من الموظفين من العديد من فرق التمويل والعقارات. كما أعلنت أنها ستنقل الأدوار إلى بنغالور ومكسيكو سيتي ودبلن لبناء "مراكز النمو" الخاصة بها.ورفضت جوجل تحديد عدد الموظفين الذين تأثروا بعمليات تسريح العمال حتى الآن هذا العام.وقال بيتشاي في المقابلة إن جوجل "تعيد توزيع الأشخاص" على "أولوياتها العليا".تعد التخفيضات بمثابة محاولة لخفض التكاليف مع تطوير الذكاء الاصطناعي وتكثيف الجهود من خلال سلسلة من التطورات السحابية. تتضمن بعض هذه الميزات وحدة معالجة مركزية تعتمد على Arm، والتوفر العام لـ TPU v5p، والإصدار الجديد من Gemini 1.5، وتغييرات متنوعة في Google Workspace.وفي إعلانه عن تسريح العمال في عام 2023، قال بيتشاي إن جوجل شهدت "نموًا كبيرًا" على مدار العامين الماضيين، مما أدى إلى التوظيف "لواقع اقتصادي مختلف عن الواقع الذي نواجهه اليوم".صرح متحدث باسم Google لـ BI أن الشركة أجرت عددًا من التغييرات لتصبح أكثر كفاءة، وتزيل الطبقات، ومواءمة الموارد مع أكبر أولوياتها.في 28 فبراير، انضمت شركة Axel Springer، الشركة الأم لـ Business Insider، إلى 31 مجموعة إعلامية أخرى ورفعت دعوى قضائية بقيمة 2.3 مليار دولار ضد Google في المحكمة الهولندية، زاعمة الخسائر التي تكبدتها بسبب الممارسات الإعلانية للشركة.