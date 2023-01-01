رئيس وزراء قطر : نتنياهو: لا يهتم إلا بمصالحه الشخصية

انتقد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بأنه "سياسي مغامر لا يهتم إلا بمصالحه الشخصية".
وقال محمد بن عبد الرحمن في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن اجتياح إسرائيل المحتمل لرفح: “سيؤدي هذا إلى إبادة جماعية، ويجب على المجتمع الدولي أن يقول لإسرائيل كفى".
وأضاف آل ثاني، دون أن يذكر نتنياهو بالاسم على وجه التحديد: “لا يمكننا أن نترك مصير المنطقة للسياسيين المغامرين الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية".
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