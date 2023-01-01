رئيس مكافحة المنشطات يكشف آخر تطورات أزمة رمضان صبحي

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن آخر تطورات أزمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بشأن إيقافه بسبب المنشطات.
وقال حازم خميس في تصريحات عبر قناة mbc masr: "سيذهب مع رمضان صبحي الممثل الطبي والقانوني له، في الجلسة الأولى، وسيتحدث عن سبب مشكلة العينة التي حدثت في شهر أغسطس الماضي".
وأضاف: "هناك الكثير من "يفتي" في هذا الأمر، لكن الحقيقة غير ذلك، في شهر أغسطس الماضي أُخذت عينة من رمضان صبحي، وعندما أُرسلت لمعمل برشلونة وجدوا أنها غير آدمية، فطلبوا تفسير لهذا الأمر".
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