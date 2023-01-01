رئيس مكافحة المنشطات يكشف آخر تطورات أزمة رمضان صبحي



رمضان صبحي رمضان صبحي

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن آخر تطورات أزمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بشأن إيقافه بسبب المنشطات.



وقال حازم خميس في تصريحات عبر قناة mbc masr: "سيذهب مع رمضان صبحي الممثل الطبي والقانوني له، في الجلسة الأولى، وسيتحدث عن سبب مشكلة العينة التي حدثت في شهر أغسطس الماضي".



وأضاف: "هناك الكثير من "يفتي" في هذا الأمر، لكن الحقيقة غير ذلك، في شهر أغسطس الماضي أُخذت عينة من رمضان صبحي، وعندما أُرسلت لمعمل برشلونة وجدوا أنها غير آدمية، فطلبوا تفسير لهذا الأمر".

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وتابع: "هناك من يتحدث عن سبب تأخر الإعلان، وأن هناك شيء متعمد، لكنهم لا يفهمون طبيعة الإجراءات، المنظمة المصرية تلقت خطابًا بأن عينة اللاعب بها مشكلة، فأخطرنا رمضان صبحي عن طريق اتحاد الكرة بتفسير سبب المشكلة".وواصل: "رمضان صبحي أرسل مذكرة بتفسير سبب مشكلة العينة، وهو كان من حقه أن يطلب العينة B لكنه لم يطلب ذلك".وأوضح: "ما يتم الآن هو إجراءات قانونية، وكل من "يفتي" غير مدرك حقيقة الإجراءات، ممثلو رمضان صبحي سيدافعون عنه لتفسير سبب هذه العينة، ويجب أن يقدم دفوع قوية أمام لجنة الاستماع".وأتم: "رمضان صبحي وممثليه قدموا مذكرات كثيرة جدًا، وسيتم دراستها وقد يتم التمديد للجنة استماع أخرى مثل أي هيئة قضائية".