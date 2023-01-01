رئيس تصميم kia يتحدث عن فلسفة “الاضداد المتحدة”

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رئيس قسم التصميم في كيا، كريم حبيب، تحدث في لقاء صحفي عن الفلسفة والتوجهات التي تقود تصميم سيارات كيا الحديثة. تركز الشركة على الابتكار والجودة، مع الالتزام بتقديم تصاميم تعكس روح العلامة التجارية وتلبي توقعات العملاء.



تعتمد كيا فلسفة تصميم تعرف بـ “الأضداد المتحدة”، والتي تجمع بين العناصر المتناقضة لخلق تصاميم فريدة ومتناسقة. يتجلى هذا النهج في العديد من سيارات كيا الجديدة مثل EV6، التي تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة.



يعتبر الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة جزءًا أساسيًا من عملية التصميم في كيا. يحرص فريق التصميم على ضمان أن تكون كل زاوية وخط في السيارة مدروسة بعناية لتقديم تجربة بصرية وجمالية متكاملة.

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تعتمد كيا بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة في تصميم سياراتها. يشمل ذلك استخدام أحدث التقنيات في أنظمة القيادة والتفاعل بين السيارة والسائق، بالإضافة إلى تقنيات الاستدامة والكفاءة في استهلاك الطاقة. وتعتبر الاستدامة جزءًا أساسيًا من رؤية كيا المستقبلية. مع استخدام مواد صديقة للبيئة وتقنيات تصنيع تقلل من الأثر البيئي، مما يعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية.أكد حبيب على التكامل والتعاون بين مختلف الفرق داخل كيا لتحقيق تصاميم متكاملة ومبتكرة. يعمل المهندسون والمصممون جنبًا إلى جنب لضمان أن تكون السيارات الجديدة ليست فقط جميلة، ولكنها أيضًا فعالة وآمنة.قال حبيب “بالنسبة لي، كمصمم، الشيء الرائع في المركبات الكهربائية للتصميم هو أنه يجب أن يكون لديك عجلات كبيرة لأن السيارات أثقل. يجب أن يكون لديك قاعدة عجلات طويلة لأنك بحاجة إلى أكبر مساحة ممكنة من أجل وضع البطارية بين العجلات. ولديك أكتاف قصيرة لأن ليس لديك محرك أمام المحور الأمامي. لذلك أمكننا الآن توفير هذه هي المكونات الأساسية التي كان بإمكان الشركات الفاخرة فقط توفيرها في الماضي”.تعكس رؤية فريق حبيب في كيا التزامًا قويًا بالابتكار والجودة والاستدامة. من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والفلسفة التصميمية الفريدة، تواصل كيا تقديم سيارات تلبي توقعات العملاء وتساهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة