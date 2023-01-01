رؤية أكثر واقعية.. مفاجأة "Snapchat" في أحدث إصداراته من الذكاء الاصطناعي

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صورة الخبر: Snapchat
Snapchat

فى ظل السعي الحثيث لشركة "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات"، لأن تظل متقدمة على منافساتها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت أحدث إصداراتها من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي سيسمح لمستخدميه برؤية مؤثرات خاصة أكثر واقعية عند استخدام كاميرات الهاتف لتصوير أنفسهم.

وأعلنت الشركة الرائدة في مجال الواقع المعزز والتي تدخل تأثيرات بالكمبيوتر على الصور أو المقاطع المصورة من العالم الحقيقي، عن نسخة مطورة من برنامجها "لينس ستوديو" Lens Studio، الذي يتيح تطوير خواص الواقع المعزز لـ"سناب شات" وغيره من المواقع والتطبيقات.

وأكدت الشركة أنه خلال الأشهر المقبلة سيكون بوسع مستخدمي سناب شات استخدام المؤثرات الخاصة المتقدمة للواقع المعزز، والتي تُسمى "لينسز"، خلال الأشهر المقبلة.

لينس ستوديو يقلص مدة إنشاء تأثيرات الواقع المعزز
وقال بوبي مورفي، كبير مسئولي التكنولوجيا في سناب، إن "لينس ستوديو" المحسَّن سيقلص المدة التي يستغرقها إنشاء تأثيرات الواقع المعزز من أسابيع إلى ساعات، كما سيتيح إنتاج أعمال أكثر تعقيداً.

وأضاف مورفي: "الأمر الممتع بالنسبة لنا هو أن هذه الأدوات تعمل على زيادة المساحة الإبداعية التي يمكن للمستخدمين العمل فيها، كما أنها سهلة الاستخدام إذ تسمح للمستخدمين الجدد بإنشاء شيء فريد بسرعة كبيرة".

ويتضمن لينس ستوديو، الآن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الإجابة عن الأسئلة إذا كان المطور بحاجة إلى المساعدة.

وهناك أداة أخرى ستسمح للفنانين بكتابة أمر وإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد تلقائياً يمكنهم استخدامها لعدسة الواقع المعزز الخاصة بهم، ما يلغي الحاجة إلى تطوير نموذج ثلاثي الأبعاد من الصفر.

المصدر: بوابه الاهرام

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