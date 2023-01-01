رؤية أكثر واقعية.. مفاجأة "Snapchat" في أحدث إصداراته من الذكاء الاصطناعي

فى ظل السعي الحثيث لشركة "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات"، لأن تظل متقدمة على منافساتها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت أحدث إصداراتها من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي سيسمح لمستخدميه برؤية مؤثرات خاصة أكثر واقعية عند استخدام كاميرات الهاتف لتصوير أنفسهم.
وأعلنت الشركة الرائدة في مجال الواقع المعزز والتي تدخل تأثيرات بالكمبيوتر على الصور أو المقاطع المصورة من العالم الحقيقي، عن نسخة مطورة من برنامجها "لينس ستوديو" Lens Studio، الذي يتيح تطوير خواص الواقع المعزز لـ"سناب شات" وغيره من المواقع والتطبيقات.
وأكدت الشركة أنه خلال الأشهر المقبلة سيكون بوسع مستخدمي سناب شات استخدام المؤثرات الخاصة المتقدمة للواقع المعزز، والتي تُسمى "لينسز"، خلال الأشهر المقبلة.
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