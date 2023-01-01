ديمقراطيون: ترامب يبدو .. منطقيًا رغم كذبه وبايدن محطم وغير مفهوم

أعرب ديمقراطيون أمريكيون ممن تابعوا المناظرة الرئاسية الأولى، اليوم الجمعة، عن قلقهم من أداء الرئيس الحالي جو بايدن، مبررين مخاوفهم بأنه ليس أكثر قوة ضد أكاذيب منافسه الجمهوري دونالد ترامب، كما انه لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية بشأن رؤاه الخاصة وما فعله من أجل البلاد.
وقال أحد المشرعين لشبكة CNN: كارثة .. يبدو ترامب منطقيًا حتى لو كان يكذب بسرعة 60 ميلاً في الساعة، فيما بدا بايدن غير مفهوم.
وأضاف مشرع آخر لشبكة سي إن إن إن أداء بايدن يتحسن ولكنه محطم
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