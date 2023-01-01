ديمقراطيون: ترامب يبدو .. منطقيًا رغم كذبه وبايدن محطم وغير مفهوم



ترامب وبايدن ترامب وبايدن

أعرب ديمقراطيون أمريكيون ممن تابعوا المناظرة الرئاسية الأولى، اليوم الجمعة، عن قلقهم من أداء الرئيس الحالي جو بايدن، مبررين مخاوفهم بأنه ليس أكثر قوة ضد أكاذيب منافسه الجمهوري دونالد ترامب، كما انه لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية بشأن رؤاه الخاصة وما فعله من أجل البلاد.



وقال أحد المشرعين لشبكة CNN: كارثة .. يبدو ترامب منطقيًا حتى لو كان يكذب بسرعة 60 ميلاً في الساعة، فيما بدا بايدن غير مفهوم.



وأضاف مشرع آخر لشبكة سي إن إن إن أداء بايدن يتحسن ولكنه محطم

قد يعجبك أيضا...

ويشعر الديمقراطيون بالقلق بشكل خاص من أن ترامب يبدو أكثر اعتدالا من المعتاد في حين أن بايدن لا يردعلى أكاذيب ترامب.وتابع أعتقد أن أداء جو أفضل مما كان عليه في الدقائق الخمس عشرة الأولى، وأن ترامب يكذب في طريقه خلال المناظرة.فيما قال مشرع ثالث: لكنني أتمنى أن يكون جو أقوى بكثير في الرد.