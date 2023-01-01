"دونج فينج" تطلق "أيولوس L7" في الصين.. أولى سياراتها الـSUV بمنظومة هجينة



أيولوس L7 أيولوس L7

أطلقت علامة "أيولوس Aeolus" التي تنطلق تحت مظلة الصانعة الصينية "دونج فينج Dongfeng" سيارتها الجديدة "L7"، وهي أولى طرازاتها من فئة الكروس أوفر SUV التي تعمل بمنظومة هجينة.



التصميم الخارجي

تصنف السيارة الجديدة تحت فئة الكروس أوفر SUV المدمجة وتبلغ أبعادها: 4,670 مم طول، 1,900 مم عرض، 1,625 مم ارتفاع، فيما يبغ طول قاعدة العجلات ما يصل إلى 2,775 مم، ويتم تقديمها بطلاء خارجي ثنائي اللون.



تتميز واجهتها بشبكة كبيرة مغلقة ومصابيح أمامية LED نحيفة، وغطاء محرك بتعريجات مرتفعة، فيما تأتي من الجوانب بمقابض أبواب مخفية وهو أمر أصبح شائع في السيارات الجديدة، إلى جانب عجلات بتصميم بتلات الأزهار، فيما يتميز الجزء الخلفي بشريط إضاءة عريض ومصد رياضي باللون الأسود.

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المقصورة الداخليةوفي داخل المقصورة، تم تجهيز لوحة قيادة "أيولوس L7" بشاشة عدادات LCD مقاس 10.25 بوصة، وشاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 14.6 بوصة تطفو أعلى الكونسول الوسطي تدعم نظام التشغيل WindLink OS 3.0 إلى جانب شريحة كوالكوم سناب دراجون Qualcomm Snapdragon 8155.وتتضمن التجهيزات الأخرى: فتحة سقف بانورامية 1.08 متر مربع، نظام دخول بدون مفتاح، إضاءة محيطة مكونة من 128 وحدة إضاءة، نظام التحكم الصوتي i-Talk، تحديثات OTA عن بٌعد، شحن لاسلكي سريع للهواتف الذكية 50 وات، ونظام صوت Wind-HiFi مكون من 13 سماعة، بالإضافة إلى ذلك، فرش داخلي من الجلد، وخاصية التهوية والتدفئة للمقاعد.وبخصوص انظمة السلامة وعوامل الأمان، تتمتع السيارة بأنظمة المساعدة على القيادة من المستوى الثاني المتقدم وتتضمن أنظمة أبرزها التحذير من الاصطدام الأمامي، فرامل أوتوماتيك عن الطوارئ، نظام تثبيت السرعة التكيفي، التحذير عند الابتعاد عن الحارة المرورية ونظام المساعدة على البقاء فيها.منظومة القوةتعتمد "أيولوس L7" على نظام "Mach" الهجين الأحدث من "دونج فينج" والذي يتكون من محرك سعته 1.5 لتر يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 152 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر، ومحرك كهربائي أمامي بقوة 134 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن متر، مما يوفر قوة إجمالية تصل إلى 355 حصان وعزم دوران 615 نيوتن متر، فيما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ساعة.وبخصوص البطارية فهي ليثيوم فوسفات الحديد، ويتوفر خيارين منها إما 17 كيلووات /الساعة أو 30.32 كيلووات / الساعة حيث تمنح السيارة القدرة على السير كهربائيا لمسافة تصل إلى 110 كم و205 كم على التوالي في الشحنة الواحدة، وفي حالة الشحن السريع تستغرق ما يصل إلى 26 دقيقة لشحن البطارية من 30% إلى 80%.تقدم السيارة في السوق الصينية من خلال خمسة فئات وتتراوح أسعارهم ما بين 17.800 و 21.700 دولار (أي ما يعادل 839 ألف جنيه إلى مليون و23 ألف جنيه مصري بدون الشحن والجمارك).