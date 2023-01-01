دهن البطن بزيت الزيتون والزنجبيل .. ما النتيجة ؟



زيت الزيتون زيت الزيتون



قدّم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، فوائد دهن البطن بزيت الزيتون والزنجبيل..



· تخسيس الدهون ومحاربة السمنة البطنية أو ما يعرف بالكرش عن طريق حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن بشكل آمن وسريع، والتخلص من السيلوليت والسوائل المخزنة في البطن مما يساعد على نحت الخصر والحصول على جسم مثالي رشيق، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التدليك يومياً بحركات دائرية مدة نصف ساعة من الزمن.

· علاج اضطرابات الجهاز الهضمي بما فيها المغص، وانتفاخ المعدة، والإمساك، وطرد الغازات.

· توسيع الأوعية الدموية.

· شد منطقة البطن، والتخلص من الترهلات، والتشققات، والخطوط البيضاء الناتجة عن الولادة أو السمنة.

· تنظيف الرحم من بقايا الدم الناتج عن انسلاخ البطانة الخارجية أثناء فترة الطمث، وهنا لا بد من التنويه إلى ضرورة تدليك أسفل البطن في الأيام الأولى من الدورة الشهرية من ناحية، وتدفئة الزيت قبل استخدامه من ناحية أخرى.



كيفية تحضير خليط زيت الزيتون والزنجبيل إغلي زيت الزيتون على نار هادئة، علماً أنّ وصول الزيت إلى درجة الغليان يتعين بوجود الفقاعات. أضيفي إلى الزيت المغلي ملعقة من عشبة الزنجبيل المطحون على شكل بودرة ناعمة. حركي المزيج جيداً لضمان مجانسة المكوّنات وخلطها، ثمّ ارفعيه عن النار.. اتركي المزيج إلى أن يبرد ثمّ استخدميه خارجياً كمرهم موضعي على البطن.. احرصي على لف منطقة البطن بالشاش أو ما شابه لضمان امتصاص الزيت بشكل كامل والاستفادة منه من ناحية، وللحفاظ على نظافة ملابسك من ناحية أخرى، فمن المعلوم أنّ الزيت بقعة صعبة.. يمكن الاحتفاظ بالمزيج في الثلاجة إلى حين الاستخدام مرة أخرى.